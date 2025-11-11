З 1 січня 2027 року в Україні запроваджується нова класифікація видів економічної діяльності NACE 2.1-UA, яка повністю відповідає європейським стандартам і замінить чинний КВЕД-2010. Це дозволить зробити українську економічну статистику сумісною з даними країн ЄС. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Деталі

Нову класифікацію офіційно затверджено наказом Держстату від 28 жовтня 2025 року №191. NACE 2.1-UA – це частина національної системи статистичних класифікацій, що використовується для проведення статистичних спостережень.

Основна ідея полягає в групуванні підприємств за принципом схожості вироблених товарів, послуг або технологічних процесів. Кожній групі присвоюється унікальний код, який визначає основний та додаткові види діяльності компаній, їхніх підрозділів і фізичних осіб-підприємців.

Перехід на нову систему зумовлений:

курсом України на євроінтеграцію;

гармонізацією статистичної методології з ЄС;

впровадженням міжнародних стандартів збору та обробки даних;

потребою точніше відображати реальні види економічної діяльності.

2026 рік стане перехідним періодом: бізнес матиме час на адаптацію та, за потреби, оновлення реєстраційних даних. Для більшості суб’єктів господарювання зміни відбудуться автоматично – без додаткових дій.

Перереєстрація знадобиться лише в окремих випадках:

коли чинний код КВЕД розподілено на кілька нових через більшу деталізацію діяльності;

коли існує складна відповідність (об’єднання або перерозподіл кількох старих кодів у нові).

Таким чином, перехід на NACE 2.1-UA зробить українську статистику прозорішою та зручнішою для міжнародних порівнянь, а більшість підприємців відчує мінімальні незручності.

Контекст

27 жовтня Служба віцепремʼєр-міністра України оголосила: до 2028 року всю національну статистичну систему буде повністю адаптовано до стандартів Європейського Союзу. Відповідні набори даних Держстат регулярно передаватиме до Євростату.