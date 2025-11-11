З 1 січня 2027 року в Україні запроваджується нова класифікація видів економічної діяльності NACE 2.1-UA, яка повністю відповідає європейським стандартам і замінить чинний КВЕД-2010. Це дозволить зробити українську економічну статистику сумісною з даними країн ЄС. Про це повідомляє Державна служба статистики.
Деталі
- Нову класифікацію офіційно затверджено наказом Держстату від 28 жовтня 2025 року №191. NACE 2.1-UA – це частина національної системи статистичних класифікацій, що використовується для проведення статистичних спостережень.
- Основна ідея полягає в групуванні підприємств за принципом схожості вироблених товарів, послуг або технологічних процесів. Кожній групі присвоюється унікальний код, який визначає основний та додаткові види діяльності компаній, їхніх підрозділів і фізичних осіб-підприємців.
Перехід на нову систему зумовлений:
- курсом України на євроінтеграцію;
- гармонізацією статистичної методології з ЄС;
- впровадженням міжнародних стандартів збору та обробки даних;
- потребою точніше відображати реальні види економічної діяльності.
2026 рік стане перехідним періодом: бізнес матиме час на адаптацію та, за потреби, оновлення реєстраційних даних. Для більшості суб’єктів господарювання зміни відбудуться автоматично – без додаткових дій.
Перереєстрація знадобиться лише в окремих випадках:
- коли чинний код КВЕД розподілено на кілька нових через більшу деталізацію діяльності;
- коли існує складна відповідність (об’єднання або перерозподіл кількох старих кодів у нові).
Таким чином, перехід на NACE 2.1-UA зробить українську статистику прозорішою та зручнішою для міжнародних порівнянь, а більшість підприємців відчує мінімальні незручності.
Контекст
27 жовтня Служба віцепремʼєр-міністра України оголосила: до 2028 року всю національну статистичну систему буде повністю адаптовано до стандартів Європейського Союзу. Відповідні набори даних Держстат регулярно передаватиме до Євростату.
Ви знайшли помилку чи неточність?
