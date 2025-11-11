Високий суд Англії ухвалив рішення, за яким колишні власники ПриватБанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов мають виплатити ПриватБанку понад $3 млрд відшкодування збитків і судових витрат. Дедлайн виконання – 24 листопада. Як відбуватиметься процедура стягнення та коли ПриватБанк реалістично отримає кошти?

10 листопада пресслужба державного ПриватБанку оголосила, що Високий суд Англії та Уельсу виніс остаточне рішення у справі ексвласників банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Він зобовʼязав їх сплатити ПриватБанку понад $3 млрд відшкодування збитків і судових витрат.

Також бізнесменам відмовили в апеляції. Колишні власники мають сплатити зазначені суми до 24 листопада. У разі несплати до цієї дати на неї нараховуватимуться відсотки.