Україна підписала угоду з ЄС про кредит на €35 млрд в межах програми G7 на $50 млрд

Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав кредитну угоду між Україною та ЄС про залучення до €35 млрд макрофінансової допомоги (MFA), повідомила пресслужба Мінфіну 4 грудня. Погашення позики відбуватиметься виключно за рахунок майбутніх прибутків від заморожених активів РФ в ЄС.
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Деталі
- Підписантом від України також виступив голова НБУ Андрій Пишний, від ЄC – віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
- Кошти є частиною ініціативи G7 щодо механізму додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine).
- Остаточний обсяг MFA визначать після затвердження суми кредитів всіх сторін ініціативи. Враховуючи запропоноване фінансування США у $20 млрд, макрофінансова допомога від ЄС може складати €18 млрд, зазначив Мінфін.
- Погашення позики відбуватиметься виключно за рахунок майбутніх прибутків від заморожених активів РФ в ЄС. Таким чином, очікується що усі кошти MFA для України будуть на безповоротній основі – Україна не погашатиме кредит за рахунок внутрішніх фінансових ресурсів.
- Програма передбачає 14 заходів, щоб залучити макрофінансову допомогу. Напрями: макрофінансова стабільність, державні підприємства, державне управління, енергетика, верховенство права та боротьба з корупцією, оборонна промисловість.
Контекст
У червні лідери G7 погодили надання Україні кредиту на $50 млрд, який буде погашений за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів, що становлять близько €260 млрд. Основна частина цих резервів зберігається в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.
Згідно з угодою, ЄС і США нададуть по $20 млрд, а решта $10 млрд буде розподілена між Великою Британією, Японією та Канадою.
3 грудня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12232, який вносить зміни до Бюджетного кодексу, зокрема вводить поняття «умовні боргові зобовʼязання». Завдяки цій правці Україна зможе не повертати $50 млрд G7, якщо не отримає репарацій від Росії.
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