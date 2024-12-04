Україна підписала угоду з ЄС про кредит на €35 млрд в межах програми G7 на $50 млрд

Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав кредитну угоду між Україною та ЄС про залучення до €35 млрд макрофінансової допомоги (MFA), повідомила пресслужба Мінфіну 4 грудня. Погашення позики відбуватиметься виключно за рахунок майбутніх прибутків від заморожених активів РФ в ЄС.

Деталі

Підписантом від України також виступив голова НБУ Андрій Пишний, від ЄC – віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Кошти є частиною ініціативи G7 щодо механізму додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine).

Остаточний обсяг MFA визначать після затвердження суми кредитів всіх сторін ініціативи. Враховуючи запропоноване фінансування США у $20 млрд, макрофінансова допомога від ЄС може складати €18 млрд, зазначив Мінфін.

Погашення позики відбуватиметься виключно за рахунок майбутніх прибутків від заморожених активів РФ в ЄС. Таким чином, очікується що усі кошти MFA для України будуть на безповоротній основі – Україна не погашатиме кредит за рахунок внутрішніх фінансових ресурсів.

Програма передбачає 14 заходів, щоб залучити макрофінансову допомогу. Напрями: макрофінансова стабільність, державні підприємства, державне управління, енергетика, верховенство права та боротьба з корупцією, оборонна промисловість.

Контекст

У червні лідери G7 погодили надання Україні кредиту на $50 млрд, який буде погашений за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів, що становлять близько €260 млрд. Основна частина цих резервів зберігається в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.

Згідно з угодою, ЄС і США нададуть по $20 млрд, а решта $10 млрд буде розподілена між Великою Британією, Японією та Канадою.

3 грудня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12232, який вносить зміни до Бюджетного кодексу, зокрема вводить поняття «умовні боргові зобовʼязання». Завдяки цій правці Україна зможе не повертати $50 млрд G7, якщо не отримає репарацій від Росії.