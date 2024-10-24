Половину з $20 млрд кредиту США для України планують спрямувати на військові цілі, що потребуватиме схвалення Конгресу – Reuters

США погодили виділення Україні своєї частини у розмірі $20 млрд із кредиту G7 у розмірі $50 млрд, забезпеченого замороженими російськими активами, пише Reuters . Адміністрація Джо Байдена хоче виділити $10 млрд із кредитних коштів на військову допомогу, але цей план вимагатиме схвалення Конгресу США, повідомили представники Ради національної безпеки Білого дому.

Ключові факти

Міністр фінансів США Джанет Єллен і міністр фінансів України Сергій Марченко підписали угоду про надання США позики у розмірі $20 млрд, яка буде розміщена разом із зобовʼязанням Європейського Союзу у розмірі $20 млрд і $10 млрд, які будуть поділені між союзниками за G7 Великою Британією, Японією та Канадою.

Кредит буде погашено за рахунок доходів від суверенних російських активів.

«Іншими словами, Україна може отримати необхідну їй допомогу зараз, не обтяжуючи платників податків», – заявив президент США Джо Байден.

Кошти США на невійськову допомогу буде переведено до трастового фонду Світового банку, який погодився керувати кредитом.

Президент України Володимир Зеленський у своєму повідомленні в соціальних мережах подякував Байдену та Єллен за надання кредиту США, назвавши це «значним кроком на шляху до підтримки боротьби України за свободу та притягнення Росії до відповідальності».

За даними Мінфіну, очікується, що уряд США профінансує позику не пізніше 31 грудня 2024 року. У цьому році Україна вже отримала $3,9 млрд прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів. Україна та США працюють над залученням решти фінансування, яке передбачено на 2024 рік.

Контекст

У червні лідери G7 домовилися про надання Україні кредиту в розмірі $50 млрд, який буде погашено за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів у розмірі близько €260 млрд, більша частина яких зберігається в Euroclear, бельгійському центральному депозитарії цінних паперів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд, а $10 млрд, що залишилися, розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

У вересні Єврокомісія оголосила про надання кредиту ЄС у розмірі €35 млрд для України в межах плану партнерів G7 з видачі кредитів на суму до $50 млрд.

Майбутні прибутки від заморожених російських державних активів підуть на фінансування кредитів. Близько €210 млрд активів Центрального банку Росії перебувають у ЄС і залишаються замороженими через санкції, введені у звʼязку з вторгненням Москви в Україну в лютому 2022 року.

Уряди країн ЄС вирішили відкласти прибуток від цих активів і використати його для підтримки як військових зусиль, так і відновлення в Україні.