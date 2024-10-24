Половину з $20 млрд кредиту США для України планують спрямувати на військові цілі, що потребуватиме схвалення Конгресу – Reuters

США погодили виділення Україні своєї частини у розмірі $20 млрд із кредиту G7 у розмірі $50 млрд, забезпеченого замороженими російськими активами, пише Reuters. Адміністрація Джо Байдена хоче виділити $10 млрд із кредитних коштів на військову допомогу, але цей план вимагатиме схвалення Конгресу США, повідомили представники Ради національної безпеки Білого дому.
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Ключові факти
- Міністр фінансів США Джанет Єллен і міністр фінансів України Сергій Марченко підписали угоду про надання США позики у розмірі $20 млрд, яка буде розміщена разом із зобовʼязанням Європейського Союзу у розмірі $20 млрд і $10 млрд, які будуть поділені між союзниками за G7 Великою Британією, Японією та Канадою.
- Кредит буде погашено за рахунок доходів від суверенних російських активів.
- «Іншими словами, Україна може отримати необхідну їй допомогу зараз, не обтяжуючи платників податків», – заявив президент США Джо Байден.
- Кошти США на невійськову допомогу буде переведено до трастового фонду Світового банку, який погодився керувати кредитом.
- Президент України Володимир Зеленський у своєму повідомленні в соціальних мережах подякував Байдену та Єллен за надання кредиту США, назвавши це «значним кроком на шляху до підтримки боротьби України за свободу та притягнення Росії до відповідальності».
- За даними Мінфіну, очікується, що уряд США профінансує позику не пізніше 31 грудня 2024 року. У цьому році Україна вже отримала $3,9 млрд прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів. Україна та США працюють над залученням решти фінансування, яке передбачено на 2024 рік.
Контекст
У червні лідери G7 домовилися про надання Україні кредиту в розмірі $50 млрд, який буде погашено за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів у розмірі близько €260 млрд, більша частина яких зберігається в Euroclear, бельгійському центральному депозитарії цінних паперів.
Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд, а $10 млрд, що залишилися, розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.
У вересні Єврокомісія оголосила про надання кредиту ЄС у розмірі €35 млрд для України в межах плану партнерів G7 з видачі кредитів на суму до $50 млрд.
Майбутні прибутки від заморожених російських державних активів підуть на фінансування кредитів. Близько €210 млрд активів Центрального банку Росії перебувають у ЄС і залишаються замороженими через санкції, введені у звʼязку з вторгненням Москви в Україну в лютому 2022 року.
Уряди країн ЄС вирішили відкласти прибуток від цих активів і використати його для підтримки як військових зусиль, так і відновлення в Україні.
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