Україна не повертатиме кредит G7 на $50 млрд без репарацій РФ. Верховна Рада змінила Бюджетний кодекс

Верховна Рада України схвалила законопроєкт №12232, який вносить зміни до Бюджетного кодексу, зокрема вводить поняття «умовні боргові зобовʼязання», повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Завдяки цій правці Україна зможе не повертати $50 млрд G7, якщо не отримає репарацій від Росії.

Деталі

Завдяки цим змінам $50 млрд фінансової допомоги від ЄС та G7 не зараховуються до державного боргу України. Вони мають бути повернуті лише у разі отримання репарацій від Росії, пояснила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.

Прийняття законопроєкту дозволить Міністерству фінансів найближчим часом підписати угоди про отримання частини пакету допомоги на суму $50 млрд. До цього моменту міністр фінансів Сергій Марченко не мав змоги підписати угоду про отримання цієї допомоги.

Контекст

У червні лідери G7 погодили надання Україні кредиту на $50 млрд, який буде погашений за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів, що становлять близько €260 млрд. Основна частина цих резервів зберігається в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.

Згідно з угодою, ЄС і США нададуть по $20 млрд, а решта $10 млрд буде розподілена між Великою Британією, Японією та Канадою.

26 листопада стало відомо, що ЄС спрямує €1 млрд від заморожених активів Росії на розвиток української оборонної промисловості.