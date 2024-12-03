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Україна не повертатиме кредит G7 на $50 млрд без репарацій РФ. Верховна Рада змінила Бюджетний кодекс

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Верховна Рада України схвалила законопроєкт №12232, який вносить зміни до Бюджетного кодексу, зокрема вводить поняття «умовні боргові зобовʼязання», повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Завдяки цій правці Україна зможе не повертати $50 млрд G7, якщо не отримає репарацій від Росії.

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Деталі 

  • Завдяки цим змінам $50 млрд фінансової допомоги від ЄС та G7 не зараховуються до державного боргу України. Вони мають бути повернуті лише у разі отримання репарацій від Росії, пояснила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.
  • Прийняття законопроєкту дозволить Міністерству фінансів найближчим часом підписати угоди про отримання частини пакету допомоги на суму $50 млрд. До цього моменту міністр фінансів Сергій Марченко не мав змоги підписати угоду про отримання цієї допомоги.

Контекст 

У червні лідери G7 погодили надання Україні кредиту на $50 млрд, який буде погашений за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів, що становлять близько €260 млрд. Основна частина цих резервів зберігається в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.

Згідно з угодою, ЄС і США нададуть по $20 млрд, а решта $10 млрд буде розподілена між Великою Британією, Японією та Канадою.

26 листопада стало відомо, що ЄС спрямує €1 млрд від заморожених активів Росії на розвиток української оборонної промисловості.

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