Україна почала отримувати нові супутникові знімки в рамках співпраці Rheinmetall та ICEYE

З початку жовтня Україна отримує нові супутникові знімки, зроблені супутниками SAR (радар із синтетичною апертурою) ICEYE в рамках співпраці з концерном Rheinmetall, ідеться у пресрелізі німецької оборонної компанії. Співпрацю Rheinmetall та фінської супутникової компанії було посилено у вересні цього року.

Ключові факти

Для того, щоб задовольнити гостру потребу України у можливостях супутникової зйомки SAR, Rheinmetall та Україна підписали контракт за підтримки уряду Німеччини. Угода розширює дані SAR та іншу підтримку, яку Україна отримала від ICEYE під час війни.

З початку жовтня Україна отримує нові супутникові зображення, зроблені супутниками SAR ICEYE у рамках співпраці Rheinmetall та фінської компанії.

Ці зміни доповнять іншу розвідувальну інформацію та становитимуть основу для прийняття рішень і оперативного планування Збройними силами України.

Угода дозволяє використовувати потужність усіх супутників ICEYE.

Контекст

З 2018 року ICEYE запустила 38 супутників для використання ICEYE та її клієнтів.

Супутники SAR мають перевагу перед звичайними супутниками у тому, що можуть створювати зображення високої роздільної здатності незалежно від погодних умов та часу доби. Вони дуже деталізовані та дозволяють ідентифікувати навіть найменші обʼєкти на поверхні Землі. Це може надати вирішальну перевагу Збройним силам у спостереженні, виявленні цілей, розвідці або власному позиціонуванні на полі бою.

У вересні 2024 року Rheinmetall та ICEYE активізували співпрацю і німецький концерн отримав ексклюзивні права на продаж супутників SAR військовим та державним кінцевим замовникам на ринках Німеччини та Угорщини.

ICEYE тісно співпрацює із Міністерством оборони України. У серпні 2022 року ICEYE уклала угоду з Благодійним фондом Сергія Притули про надання Міноборони даних із власних супутників. ICEYE також надає доступ до свого угруповання супутників SAR, що дозволяє українським силам отримувати радіолокаційні супутникові зображення критичних місць.