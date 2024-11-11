Украина начала получать новые спутниковые снимки в рамках сотрудничества Rheinmetall и ICEYE

С начала октября Украина получает новые спутниковые снимки, сделанные спутниками SAR (радар с синтетической апертурой) ICEYE в рамках сотрудничества с концерном Rheinmetall, говорится в пресс-релизе немецкой оборонной компании. Сотрудничество Rheinmetall и финской спутниковой компании было усилено в сентябре этого года.

Ключевые факты

Чтобы удовлетворить острую потребность Украины в возможностях спутниковой съемки SAR, Rheinmetall и Украина подписали контракт при поддержке правительства Германии. Соглашение расширяет данные SAR и другую поддержку, полученную Украиной от ICEYE во время войны.

С начала октября Украина получает новые спутниковые изображения, сделанные спутниками SAR ICEYE в рамках сотрудничества Rheinmetall и финской компании.

Эти изменения дополнят другую разведывательную информацию и будут основой для принятия решений и оперативного планирования Вооруженными силами Украины.

Договор позволяет использовать мощность всех спутников ICEYE.

Контекст

С 2018 года ICEYE запустила 38 спутников для использования ICEYE и ее клиентов.

Спутники SAR имеют преимущество перед обычными спутниками в том, что могут создавать изображения высокого разрешения независимо от погодных условий и времени суток. Они очень детализированные и позволяют идентифицировать даже самые маленькие объекты на Земле. Это может дать решающее преимущество Вооруженным силам в наблюдении, выявлении целей, разведке или собственном позиционировании на поле боя.

В сентябре 2024 года Rheinmetall и ICEYE активизировали сотрудничество и немецкий концерн получил эксклюзивные права на продажу спутников SAR военным и государственным конечным заказчикам на рынках Германии и Венгрии.

ICEYE тесно сотрудничает с Министерством обороны Украины. В августе 2022 года ICEYE заключила соглашение с Благотворительным фондом Сергея Притулы о предоставлении Минобороны данных со своих спутников. ICEYE также предоставляет доступ к своей группировке спутников SAR, что позволяет украинским силам получать радиолокационные спутниковые изображения критических мест.