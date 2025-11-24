Українській делегації на зустрічі з американськими колегами в Женеві вдалось внести зміни у мирний план США з 28 пунктів, який перетинав червоні лінії Києва. Що змінилось та як розвиватиметься мирний трек? Інтерв'ю з представником української делегації стосовно мирного плану та радник голови Офісу президента Олександр Бевз

Наприкінці минулого тижня Україна отримала від США новий план завершення війни із 28 пунктів, розроблений спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та посланцем Росії Кірілом Дмитрієвим.

Деталі плану, які публікувались в медіа, перетинали озвучені раніше «червоні лінії» України. Зокрема, містили положення про виведення українських військ з підконтрольних територій Донбасу, скорочення чисельності ЗСУ, офіційну відмову від курсу в НАТО.

Драматизму додавав дедлайн з боку США для відповіді Києва, який президент Дональд Трамп встановив на 27 листопада. І повідомлення в медіа, що у разі відмови України від плану, США можуть позбавити її постачань зброї та розвідданих.

Однак минулими вихідними українська делегація провела переговори у Женеві з делегацією США, яку очолював держсекретар Марко Рубіо. За повідомленнями медіа, в результаті переговорів у план було внесено правки, зокрема, він скоротився до 19 пунктів.