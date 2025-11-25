«Мирного плану США з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує», – повідомив у Facebook радник голови ОП Олександр Бевз, який був одним з членів української делегації на переговорах з делегацією США в Женеві 23 листопада. До чого вдалося домовитися сторонам та на якому етапі наразі документ?

Деталі

Головний результат – обговорили з американцями кожен пункт, жоден з них не обговорювався в ультимативній формі, розповідає Олександр Бевз про деталі ходу переговорів з делегацією США у розмові з Forbes Ukraine. «Українська делегація мала можливість конструктивно донести аргументацію навіть по найскладніших пунктах», – додає Бевз.

Не було ставлення американців на кшталт «ми вас не хочемо чути» чи «у вас немає вибору», зауважив він.

Стосовно фіналізованого документа – його ще немає, уточнює Бевз, адже найскладніші пункти залишилися на обговорення президентів: території, гарантії безпеки, чисельність армії. «Але по цих трьох питаннях положення були суттєво покращені», – розповідає він.

Стосовно питань територій – ще потребується уточнення. «Наша позиція доволі чітка і набагато менш компромісна, ніж в інших питаннях», – зауважив Бевз.

Стосовно чисельності армії – були внесені зміни. «Представники військового командування з нашої делегації озвучили американцям, який підхід має бути у визначенні чисельності та озброєння ЗСУ. Що це не число зі стелі», – розповідає Бевз.

Начальник Генштабу Андрій Гнатов, за словами Бевза, пояснював логіку, яка має бути в подібних розрахунках. «На виконання домовленостей з американцями ми не розголошуємо деталі, але наша позиція була почута», – каже він.

Стосовно гарантій безпеки – просунулись найбільше. «Цей аспект у рамковому документі прописаний поверхнево, на рівні принципів. Скоріш за все буде окремий і доволі непоганий документ з деталями», – пояснює Бевз.

Важливо, щоб цей документ був юридично зобовʼязувальним, уточнює він. «Ми будемо боротись, щоб американці ухвалювали його в Конгресі, як і Верховна Рада. Тоді це буде потужний пакет гарантій», – каже Бевз.

Стосовно наступних кроків на треку переговорів , Бевз розповів, що сторони закінчили зустріч у Женеві на тому, що є робочий варіант документа. «Він суттєво відрізняється від початкової версії, з якою ми почали працювати. По деяких пунктах потрібне доопрацювання, тому воно може здійснюватись на робочому рівні», – пояснює він.

По деяких пунктах американські колеги погодилися, що мають поговорити лідери, розповідає Бевз і уточнює, що один з наступних кроків – потенційна комунікація Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

«Поки не вирішено, в якому форматі відбудеться зустріч президентів. Але напевно в цьому є потреба: це був би хороший follow-up», – каже він.

Загальний задум, за словами Бевза, коли американська та українська сторони фіналізують план, то нададуть його російській стороні. Коли це станеться, Бевз не може прогнозувати.

Контекст

США запропонували Україні план завершення війни із 28 пунктів. Він включав положення, які досі були червоними лініями для України: відмову від підконтрольних їй територій Донбасу, обмеження чисельності армії та інші. «Україна – в одному із найтяжчих моментів історії та під тиском», – заявив у зверненні до народу 21 листопада президент Володимир Зеленський. План викликав гостру критику з боку українського суспільства та європейських партнерів України.

Вже 23 листопада українська делегація зустрілася у Женеві з американською делегацією, щоб обговорити деталі мирного плану США. Деталі про хід та атмосферу переговорів у інтервʼю Forbes Ukraine розповів член української делегації та радник голови ОП Олександр Бевз.