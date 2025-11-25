Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл у столиці ОАЕ Абу-Дабі провів переговори з російською делегацією щодо мирного процесу, повідомляє телеканал CBS News із посиланням на двох неназваних американських чиновників і двох дипломатів. За даними Financial Times , незабаром він може зустрітися з головою ГУР Міноборони України Кирилом Будановим.

Деталі

За даними CBS News, зустріч із росііянами відбулася ввечері 24 листопада і тривала кілька годин.

«Він планує знову зустрітися з ними протягом дня 25 листопада, щоб обговорити мирний процес і прискорити переговори», – повідомив співрозмовник видання.

Поки невідомо, хто ще входить до складу американської делегації та хто представляє російську сторону.

За інформацією FT, Київ був поінформований про контакти заздалегідь. Також очікується можливе проведення зустрічі Дрісколла з керівником Головного управління розвідки України Кирилом Будановим.

Контекст

19 листопада низка провідних західних ЗМІ повідомила, що представники США та Росії спільно готують проєкт мирного плану для завершення війни в Україні. Деталі пропозиції – за посиланням.

21 листопада Володимир Зеленський звернувся до українців і заявив, що країна проходить один із найважчих етапів за всю історію та опинилася перед важким вибором: «складні 28 пунктів або надзвичайно важка зима». Повний текст звернення – тут.

У Женеві високопосадовці США та України 23 та 24 листопада обговорили запропонований Вашингтоном план завершення війни. Київ і європейські столиці запропонували контпропозиції, які містять, зокрема, безпекові гарантії на кшталт статті 5 статуту НАТО. На переговорах сторони підготували «оновлений і доопрацьований рамковий документ про мир», робота над ним триває. Forbes Ukraine слідкував за новинами навколо мирного плану.