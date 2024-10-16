Україна повернулася до групи найбільш економічно невільних країн – звіт Інституту Фрейзера

Автори звіту вимірюють економічну свободу за п’ятьма показниками: розмір уряду, верховенство права і захист права власності, надійність грошей, свобода міжнародної торгівлі, регулювання ринку праці та бізнесу.

Україна покинула третій квартиль і знову опинилася у групі найбільш економічно невільних країн світу. Про це свідчить звіт «Економічна свобода у світі» канадського Інституту Фрейзера, національним партнером якого в Україні є Центр Бендукідзе.

Ключові факти

Україна в оновленому рейтингу зайняла 150-те місце серед 165 країн і територій порівняно зі 113-м минулого року.

Таке падіння є результатом того, що рейтинг вперше враховує дані, зібрані після початку повномасштабного вторгнення. Це прогнозовано негативно вплинуло на показники України, йдеться у пресрелізі Центру Бендукідзе.

Поруч з Україною в кінці рейтингової таблиці опинилися такі країни, як Ємен, Лівія, Іран, Аргентина, Мʼянма, Алжир, Сирія, Судан, Зімбабве та Венесуела.

Оцінки України за ключовими компонентами економічної свободи

Розмір уряду: погіршення із 7,29 до 5,83. Правова система та права власності: погіршення із 4,58 до 4,37. Доступ до надійних грошей: погіршення із 6,39 до 4,68. Свобода міжнародної торгівлі: погіршення із 6,68 до 6,05. Регулювання ринку праці та бізнесу: погіршення з 5,37 до 4,67.

Лідери рейтингу

Гонконг знову очолив рейтинг, потіснивши Сингапур на другу позицію. За ними традиційно слідують Швейцарія, Нова Зеландія та США. Також у першому квартилі вже багато років перебувають країни Балтії – Естонія, Латвія та Литва.

Загалом середній світовий показник економічної свободи продовжує знижуватися.

Рівень глобальної економічної свободи досяг свого піку у 2019-му, але протягом наступних трьох років він знизився, що є безпрецедентним за понад 25 років вимірювання економічної свободи, сказав Метью Мітчелл, старший науковий співробітник Інституту Фрейзера і один із авторів звіту.

Контекст

За підсумками 2021 року Україна вперше вийшла з групи економічно невільних країн. Тоді Україна посіла 112-те місце зі 165 юрисдикцій.

У 2021-му Україна продемонструвала прогрес у сфері розміру уряду, а саме в питаннях трансфертів, субсидій і державної власності на активи. Також плюс був у правовій системі завдяки запуску судової реформи. Незначний прогрес Центр Бендукідзе відзначає у регулюванні, зокрема кредитних ринків (контроль ставок), підприємницької діяльності (витрати на бюрократію), та у свободі конкуренції.

Звіт за 2021 рік показує «стрибок України в економічній свободі», починаючи з 2019-го, зазначала директорка Центру Бендукідзе Наталія Мельник. Окрім обʼєктивних поліпшень показників, цьому сприяли й зміни методології Інституту Фрейзера.

Так чи інакше, називати Україну економічно вільною країною передчасно, наголошувала Мельник. Одна з причин – війна, що зазвичай посилює вплив держави та негативно позначається на економічній свободі.

Як Україні вдалося покращити позиції в рейтингу Інституту Фрейзера до повномасштабного вторгнення, читайте в матеріалі Forbes Ukrane.