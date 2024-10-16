Украина вернулась в группу наиболее экономически несвободных стран – отчет Института Фрейзера

Авторы отчета измеряют экономическую свободу по пяти показателям: размер правительства, верховенство права и защита права собственности, надежность денег, свобода международной торговли, регулирование рынка труда и бизнеса.

Украина покинула третий квартиль и снова оказалась в группе наиболее экономически несвободных стран мира. Об этом свидетельствует отчет «Экономическая свобода в мире» канадского Института Фрейзера, национальным партнером которого в Украине является Центр Бендукидзе.

Ключевые факты

Украина в обновленном рейтинге заняла 150-е место среди 165 стран и территорий по сравнению со 113-м в прошлом году.

Такое падение является результатом того, что рейтинг впервые учитывает данные, собранные после начала полномасштабного вторжения. Это прогнозировано негативно отразилось на показателях Украины, говорится в пресс-релизе Центра Бендукидзе.

Рядом с Украиной в конце рейтинговой таблицы оказались такие страны, как Йемен, Ливия, Иран, Аргентина, Мьянма, Алжир, Сирия, Судан, Зимбабве и Венесуэла.

Оценки Украины по ключевым компонентам экономической свободы

Размер правительства: ухудшение с 7,29 до 5,83. Правовая система и право собственности: ухудшение с 4,58 до 4,37. Доступ к надежным деньгам: ухудшение с 6,39 до 4,68. Свобода международной торговли: ухудшение с 6,68 до 6,05. Регулирование рынка труда и бизнеса: ухудшение с 5,37 до 4,67.

Лидеры рейтинга

Гонконг снова возглавил рейтинг, потеснив Сингапур на вторую позицию. За ними традиционно следуют Швейцария, Новая Зеландия и США. Также в первом квартиле уже многие годы находятся страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва.

В целом средний мировой показатель экономической свободы продолжает снижаться.

Уровень глобальной экономической свободы достиг своего пика в 2019 году, но в течение следующих трех лет он снизился, что является беспрецедентным за более чем 25 лет измерения экономической свободы, сказал Мэтью Митчелл, старший научный сотрудник Института Фрейзера и один из авторов отчета.

Контекст

По итогам 2021 года Украина впервые вышла из группы экономически несвободных стран. Тогда Украина заняла 112-е место из 165 юрисдикций.

В 2021-м Украина продемонстрировала прогресс в области размера правительства, а именно в вопросах трансфертов, субсидий и государственной собственности на активы. Также плюс был в правовой системе благодаря запуску судебной реформы. Незначительный прогресс Центр Бендукидзе отмечает в регулировании, в частности, кредитных рынков (контроль ставок), предпринимательской деятельности (расходы на бюрократию), и в свободе конкуренции.

Отчет за 2021 год показывает «скачок Украины в экономической свободе», начиная с 2019-го, отмечала директор Центра Бендукидзе Наталья Мельник. Помимо объективных улучшений показателей, этому способствовали и изменения методологии Института Фрейзера.

Так или иначе, называть Украину экономически свободной страной преждевременно, подчеркивала Мельник. Одна из причин – война, которая обычно усиливает влияние государства и отрицательно сказывается на экономической свободе.

Как Украине удалось улучшить позиции в рейтинге Института Фрейзера до полномасштабного вторжения, читайте в материале Forbes Ukrane.