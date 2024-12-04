Італія та Бельгія допомагають Україні з виробництвом ракет – Умєров

Україна співпрацює з Італією та Бельгією у спільних проєктах із виробництва ракет, повідомив міністр оборони Рустем Умєров у блозі на LB.ua. Міністр зазначив, що це надає Україні доступ до передових технологій та сприяє модернізації вітчизняної оборонної промисловості.
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Деталі
- Програма з Італією включає залучення українських виробників до розширення виробничих потужностей.
- Ініціатива з Бельгією передбачає локалізацію виробництва зенітних комплексів і ракет на підприємствах України.
- Міністр повідомив, що українські підприємства розвивають вітчизняний сектор ракетобудування. Відновлено та розширено серійне виробництво крилатих ракет Р-360 комплексу «Нептун». Модифіковані ракети тепер мають збільшену дальність ураження.
- Ракета-дрон «Паляниця» вже запущена в серійне виробництво.
Контекст
Цього року Україна випустила перші 100 ракет завдяки злагодженій роботі державних і приватних ініціатив у ракетобудуванні.
Президент Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді 19 листопада, презентував план внутрішньої стійкості, який передбачає виробництво до 2025 року щонайменше 30 000 далекобійних дронів і 3000 крилатих ракет та ракет-дронів. У 2024-му Україна вже перевиконала план із виготовлення мільйона дронів, а новою амбітною метою стане виробництво 3000 крилатих ракет.
Що стоїть за цими планами, які виклики можуть виникнути та які ракети вже випускає Україна, читайте в матеріалі Forbes.
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