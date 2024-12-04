Італія та Бельгія допомагають Україні з виробництвом ракет – Умєров

Україна співпрацює з Італією та Бельгією у спільних проєктах із виробництва ракет, повідомив міністр оборони Рустем Умєров у блозі на LB.ua . Міністр зазначив, що це надає Україні доступ до передових технологій та сприяє модернізації вітчизняної оборонної промисловості.

Деталі

Програма з Італією включає залучення українських виробників до розширення виробничих потужностей.

Ініціатива з Бельгією передбачає локалізацію виробництва зенітних комплексів і ракет на підприємствах України.

Міністр повідомив, що українські підприємства розвивають вітчизняний сектор ракетобудування. Відновлено та розширено серійне виробництво крилатих ракет Р-360 комплексу «Нептун». Модифіковані ракети тепер мають збільшену дальність ураження.

Ракета-дрон «Паляниця» вже запущена в серійне виробництво.

Контекст

Цього року Україна випустила перші 100 ракет завдяки злагодженій роботі державних і приватних ініціатив у ракетобудуванні.

Президент Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді 19 листопада, презентував план внутрішньої стійкості, який передбачає виробництво до 2025 року щонайменше 30 000 далекобійних дронів і 3000 крилатих ракет та ракет-дронів. У 2024-му Україна вже перевиконала план із виготовлення мільйона дронів, а новою амбітною метою стане виробництво 3000 крилатих ракет.

Що стоїть за цими планами, які виклики можуть виникнути та які ракети вже випускає Україна, читайте в матеріалі Forbes.