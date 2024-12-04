Италия и Бельгия помогают Украине с производством ракет – Умеров

Украина сотрудничает с Италией и Бельгией в совместных проектах по производству ракет, сообщил министр обороны Рустем Умеров в блоге на LB.ua. Министр отметил, что это дает Украине доступ к передовым технологиям и способствует модернизации отечественной оборонной промышленности.

Подробности

Программа с Италией включает привлечение украинских производителей к расширению производственных мощностей.

Инициатива с Бельгией предусматривает локализацию производства зенитных комплексов и ракет на предприятиях Украины.

Министр сообщил, что украинские предприятия развивают отечественный сектор ракетостроения. Возобновлено и расширено серийное производство крылатых ракет Р-360 комплекса «Нептун».

Ракета-дрон «Паляница» уже запущена в серийное производство.

Контекст

В этом году Украина выпустила первые 100 ракет благодаря слаженной работе государственных и частных инициатив по ракетостроению.

Президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде 19 ноября, презентовал план внутренней устойчивости, предусматривающий производство к 2025 году не менее 30 000 дальнобойных дронов и 3000 крылатых ракет и ракет-дронов. В 2024-м Украина уже перевыполнила план по изготовлению миллиона дронов, а новой амбициозной целью станет производство 3000 крылатых ракет.

Что стоит за этими планами, какие вызовы могут возникнуть и какие ракеты уже выпускает Украина, читайте в материале Forbes.