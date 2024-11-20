Ціна питання – від $3 млрд. Зеленський дав завдання виробити 3000 крилатих ракет наступного року. Чи реально збільшити виробництво у 30 разів

У 2024-му Україна перевиконала план з виробництва мільйона дронів, на наступний рік президент Зеленський озвучив нову мету – виробити 3000 крилатих ракет. Чому її буде складніше виконати, скільки це коштуватиме та які ракети вже виготовляє Україна?
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Україна у 2025 році виробить щонайменше 30 000 далекобійних дронів та 3000 крилатих ракет і ракет-дронів, заявив президент Володимир Зеленський, презентуючи внутрішній план стійкості у Верховній Раді 19 листопада.
«Заявлена спроможність у нас є», – каже співрозмовник Forbes Ukraine в уряді на правах анонімності через сенситивність теми. «Потрібні тільки контракти на закупівлю продукції», – додає він.
Аналітики ринку озброєнь більш скептичні. «Це вісім ракет на добу, одна ракета на три години, – каже Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express. Це перевищує темпи росіян та американців. «Здивуюсь, якщо нам вдасться», – додає він.
Від початку 2024 року Україна виготовила перші 100 крилатих ракет «Нептун», повідомив міністр оборони Рустем Умєров 18 листопада. Щоб виконати план президента, виробництво доведеться збільшити майже у 30 разів.
У грудні 2023-го Зеленський анонсував, що Україна у 2024-му виготовить 1 млн дронів. План виконали завчасно – на початок листопада на фронт поставили 1 млн дронів, 96% із них – українські, повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Що потрібно, щоб повторити цей успіх, скільки це коштуватиме та які ракети виробляє Україна?
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