Україна планує відкрити експортні платформи в США, Європі, на Близькому Сході та в Африці після рішення про часткове відновлення експорту зброї. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише Reuters .

Деталі

Під час візиту до США Зеленський провів зустрічі з представниками компаній, зокрема Amazon, Bank of America, Chemours, Citi, CRH, Fairfax, GE Vernova, Hogan Lovells, Jacobs, JPMorgan Chase, Lazard, Logistics Plus, Marsh McLennan, TechMet і Westinghouse.

«Цього року ми плануємо розпочати експорт наших нових технологій виключно до країн, на які можемо покластися», – зазначив він.

За інформацією Reuters, українські посадовці повідомили, що прем’єр-міністр Юлія Свириденко відвідає США наприкінці місяця для поглиблених переговорів із американськими компаніями.

Контекст

23 вересня на сесії Генеральної Асамблеї ООН президент Зеленський оголосив, що Україна розпочне експорт озброєнь, щоб показати партнерам сучасні системи, випробувані в бойових умовах. Він також наголосив на необхідності нової архітектури безпеки через зростання російської агресії, слабкість міжнародних інститутів і загрозу від поширення безпілотників. Деталі виступу – за посиланням.