Українська оборонна промисловість залучила $1,5 млрд у 2024 році, третину цієї суми – завдяки «данській моделі»

У межах ініціативи ZBROYARI: Manufacturing Freedom у 2024 році було залучено понад $1,5 млрд в оборонну промисловість України. Більшість виділених коштів припадає на останній квартал року. Про це йдеться у повідомленні Мінстратегпрому від 27 січня.

Деталі

До проєкту долучилося девʼять країн, зокрема Данія, Канада, Нідерланди, Литва, Велика Британія, Швеція, Норвегія, Ісландія, США та Європейський союз. Держави фінансували ініціативу як з власних бюджетів, так і за рахунок заморожених російських активів.

Понад $500 млн було залучено завдяки «данській моделі» у співпраці з Данією. Цей механізм передбачає відшкодування замовникам вартості контрактів, укладених між Міністерством оборони України та виконавцями.

У межах пілотного проєкту було профінансовано виробництво 18 САУ «Богдана», які вже працюють на передовій.

До кінця року забезпечено фінансування виробництва далекобійних дронів, артилерійських систем, ПТРК та ракет. Інші країни-партнери впроваджують цей підхід для підтримки українського оборонного сектора, додали в Мінстратегпромі.

Контекст

Український держбюджет у 2024 році покривав менш ніж третину потреб на закупівлю озброєння. Із необхідних $20 млрд на оборону виділено лише $6 млрд, розповів у квітні Олександр Камишін, ексміністр стратегічних галузей промисловості.

Попри обмежені ресурси, Міноборони уклало контракти зі 102 українськими постачальниками, 45% із яких спеціалізуються на виробництві дронів, зазначив у серпні керівник департаменту політики закупівель Гліб Канєвський. Завдяки цьому український оборонно-промисловий комплекс зріс утричі порівняно з початком війни – до $3 млрд. Серед 500 компаній, які працюють у галузі, 80% є приватними.

Директорка Агенції оборонних закупівель Міноборони Марина Безрукова повідомила, що від початку року вже законтрактовано понад 400 000 безпілотників різних типів. Вона уточнила, що ці закупівлі охоплюють лише частину першочергових потреб, які фінансуються в межах обмежених бюджетних можливостей.