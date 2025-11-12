ЄС разом із Данією, Німеччиною, Францією та Литвою оголосив про старт програми EU4Reconstruction вартістю €37 млн. Ініціатива має забезпечити прозоре та ефективне використання публічних інвестицій у відбудову України та зміцнити систему управління й підзвітності. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України 12 листопада.

Деталі

Програма буде зосереджена на місцевих громадах. «Щоб саме на місцях готували якісні проєкти, подавали їх на фінансування та контролювали виконання. Тут важливі прозорість і підзвітність. Саме тому впроваджуємо цифрові інструменти для відкритого моніторингу проєктів», – зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Протягом трьох років EU4Reconstruction буде:

зміцнювати систему управління відновленням та нормативно-правову базу;

допомагати громадам планувати, фінансувати та реалізовувати проєкти відповідно до стандартів ЄС;

підтримувати Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури у впровадженні великих публічних інвестицій;

розширювати участь громадян, громадських організацій та медіа у моніторингу процесів відновлення.

«Відновлення буде підзвітним лише тоді, коли громадяни можуть його бачити і впливати на нього», – зазначив тимчасовий повірений у справах Франції Себастьєн Сюрюн.

«Данія вносить у процес відновлення досвід Європейської антикорупційної ініціативи, створюючи системи доброчесності та відкриті дані, які запобігають зловживанням ще до того, як вони стануть можливими. Саме так здобувається довіра, і саме так кожне євро працює на українців», – наголосив посол Данії Томас Лунд-Серенсен.

EU4Reconstruction реалізується спільно GIZ, Expertise France, Міністерством закордонних справ Данії та Центральним агентством з управління проєктами Литви (CPVA). Програма працюватиме з ключовими міністерствами, Державним агентством відновлення, а також із десятками громад по всій Україні.

Контекст

Cтаном на 31 грудня 2024 року загальна вартість реконструкції та відновлення в Україні протягом наступного десятиліття становитиме $524 млрд, що приблизно у 2,8 раза перевищувало номінальний ВВП України на 2024 рік, свідчать дані Світового банку, Організації Обʼєднаних Націй, Європейської комісії та уряду України. Ця цифра на 8%, або приблизно на $37 млрд, перевищує попередню оцінку у $486 млрд, що відображає масштаби поточних руйнувань.