Підприємство з Харкова, що виготовляє неткані матеріали й постраждало від російських обстрілів, отримає 16 млн грн гранту на відновлення виробництва в межах державної програми «Гранти для переробних підприємств». Це перший грант на максимальну суму, погоджений Міністерством економіки, повідомляє пресслужба відомства 6 листопада.

Деталі

Кошти спрямують на закупівлю та монтаж нового обладнання.

Це вже друга погоджена заявка на відновлення в межах програми: раніше грант отримав виробник чаю з Дніпра, який втратив потужності через влучання дрона.

Крім гранту на відновлення, у цій хвилі схвалено 33 заявки на розвиток або запуск нових виробництв на загальну суму 190,8 млн грн. Серед отримувачів – компанії з виробництва харчових продуктів, будматеріалів, меблів, одягу, електроапаратури, кабелів, пластмас, а також підприємства з металообробки.

Із погоджених грантів дев’ять на суму 59,4 млн грн профінансує Мінекономіки, решта 25 підприємств отримають кошти через Державну службу зайнятості.

Контекст

7 липня Кабмін схвалив оновлену програму «Гранти для переробних підприємств», додавши до неї можливість отримання грантів на відновлення бізнесу, постраждалого від російських обстрілів.

Гранти для переробних підприємств можна використати на закупівлю, доставку та запуск обладнання, відновлення постраждалих потужностей, а також R&D для нової продукції. Підприємства, що вирощують багаторічні культури та зареєстровані в Державному аграрному реєстрі, можуть отримати грант на післяурожайне обладнання.

Програма діє на умовах співфінансування: стандарт – 50/50, з українським обладнанням – 70/30, для прифронтових, деокупованих територій, БпЛА, друкарень – 80/20.

Максимальна сума гранту: на розвиток – до 8 млн грн, на відновлення – до 16 млн грн. Але не більше фактично підтверджених збитків.

Для грантів на відновлення діють стандартні вимоги: створення щонайменше пʼять робочих місць і повернення суми гранту через сплату податків протягом трьох років. Після виконання умов – можливість повторної участі через три роки. Подати заявку можна онлайн через «Дію», а рішення буде ухвалено впродовж місяця.