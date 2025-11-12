ЕС вместе с Данией, Германией, Францией и Литвой объявил о старте программы EU4Reconstruction стоимостью €37 млн. Инициатива должна обеспечить прозрачное и эффективное использование публичных инвестиций в восстановление Украины и укрепить систему управления и подотчетности. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины 12 ноября.

Подробности

Программа будет сосредоточена на местных общинах. «Чтобы именно на местах готовили качественные проекты, подавали их на финансирование и контролировали выполнение. Тут важны прозрачность и подотчетность. Именно поэтому внедряем цифровые инструменты для открытого мониторинга проектов», – отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

В течение трех лет EU4Reconstruction будет:

укреплять систему управления восстановлением и нормативно-правовую базу;

помогать общинам планировать, финансировать и реализовывать проекты в соответствии со стандартами ЕС;

поддерживать Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры во внедрении крупных публичных инвестиций;

расширять участие граждан, общественных организаций и медиа в мониторинге процессов восстановления.

«Восстановление будет подотчетно только тогда, когда граждане могут его видеть и влиять на него», – отметил временный поверенный по делам Франции Себастьен Сюрюн.

«Дания вносит в процесс восстановления опыт Европейской антикоррупционной инициативы, создавая системы добропорядочности и открытые данные, которые предотвращают злоупотребления еще до того, как они станут возможными. Именно так завоевывается доверие, и именно так каждый евро работает на украинцев», – отметил посол Дании Томас Лунд-Серенсен.

EU4Reconstruction реализуется совместно GIZ, Expertise France, Министерством иностранных дел Дании и Центральным агентством по управлению проектами Литвы (CPVA). Программа будет работать с ключевыми министерствами, Государственным агентством по восстановлению, а также с десятками общин по всей Украине.

Контекст

По состоянию на 31 декабря 2024 года общая стоимость реконструкции и восстановления в Украине в течение следующего десятилетия составит $524 млрд, что примерно в 2,8 раза превышало номинальный ВВП Украины на 2024 год, свидетельствуют данные Всемирного банка, Организации Объединенных Наций, Европейской комиссии и правительства Украины. Эта цифра на 8%, или примерно на $37 млрд, превышает предварительную оценку в $486 млрд, отражающую масштабы текущих разрушений.