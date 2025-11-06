Міжнародна фінансова корпорація (IFC) із Групи Світового банку інвестує $25 млн у Rebuild Ukraine Fund LP (REBUF) — фонд прямих інвестицій, який у 2024 році створила українська інвестгрупа Dragon Capital. Відповідне рішення рада директорів IFC схвалила 3 листопада, йдеться на сайті корпорації, передає «Інтефакс-Україна» .

Деталі

Rebuild Ukraine Fund орієнтований на малі та середні підприємства та має цільовий розмір $250 млн.

Фонд інвестуватиме у компанії в секторах споживчих товарів і послуг, охорони здоров’я, фармацевтики, фінансових послуг, агропромисловості, будівельних матеріалів, роздрібної торгівлі та технологій.

IFC стане якірним інвестором із частковою гарантією перших збитків – 50% від суми інвестиції, яку забезпечать уряд Франції та інші гаранти.

У корпорації зазначили, що її інвестиція має вирішальне значення для першого закриття фонду, оскільки залучення приватного капіталу в умовах війни залишається складним.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну IFC підтримала лише один аналогічний фонд – Horizon Capital Growth Fund IV ($350 млн). REBUF, за прогнозами IFC, також фінансуватиметься переважно за рахунок інституцій розвитку (DFI).

Dragon Capital інвестує у фонд власні $20 млн, ще $25 млн погодився внести Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Контекст

Dragon Capital, заснована у 2000 році в Києві Томашем Фіалою, займається інвестиціями в приватний капітал в Україні 25 років, у тому числі з 2010 року управляє фондами прямих інвестицій. REBUF – це третій такий фонд, який дотримується тієї самої стратегії, що й попередні. Згідно з презентацією REBUF, розмір інвестицій в компанії – $7-30 млн.

З 2015 по 2021 рік Dragon Capital інвестувала в Україну близько $700 млн, без урахування реінвестицій, і планує вкласти ще $100 млн у 2025 році. Окрім REBUF, Dragon Capital разом з ЄБРР, IFC та ЄІБ готує до запуску Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I із цільовим обсягом €350 млн.