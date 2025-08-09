Україна не віддаватиме свої території в рамках можливої мирної угоди з Росією, але готова до рішень, які забезпечать справедливий і тривалий мир. Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні вранці 9 серпня.

Деталі

Президент нагадав, що відповідь на територіальне питання вже закріплена в Конституції України, і відступати від цього ніхто не буде. «Дарувати свою землю окупанту українці не будуть», – наголосив він.

Водночас Зеленський зазначив, що Київ готовий до «реальних рішень», які зможуть припинити війну, але лише на умовах, які відповідатимуть принципам гідного миру. Президент звинуватив Росію у затягуванні конфлікту та ігноруванні будь-яких дедлайнів.

Він вчергове наголосив, що будь-які домовленості, ухвалені без участі України, є «мертвими рішеннями» і не принесуть миру. За словами Зеленського, Україна готова співпрацювати з президентом США Дональдом Трампом та іншими міжнародними партнерами, щоб досягти домовленостей, які «не розваляться через бажання Москви».

Контекст

6 серпня спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся з Путіним. Зустріч відбувалася за день до закінчення ультиматуму Трампа, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир’я з Україною. В іншому випадку президент США обіцяє запровадити стовідсоткові мита на імпорт до США товарів із Росії та її торгових партнерів. Після цієї зустрічі Трамп заявив про досягнення «значного прогресу» і «велику ймовірність» проведення тристоронньої зустрічі з президентами Зеленським і Путіним найближчим часом.

Напередодні на брифінгу в Білому домі Трамп заявив, що в процесі анонсованої угоди між Україною і РФ буде проведений обмін територіями на користь обом сторонам.

«Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян. Зараз планують повернути частину цих земель та провести взаємний обмін. Процес складний і непростий, але, ми повернемо частину територій, проведемо деякі обміни, і це буде на користь обом сторонам», – зазначив президент США.

Після цього Трамп оголосив, що 15 серпня проведе зустріч із Путіним на Алясці. Кремль підтвердив цю інформацію.