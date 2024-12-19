Україна та Польща планують створити газовий хаб на заміну транзиту з РФ

Україна і Польща прагнуть створити Східно-Європейський газовий хаб, який дозволить забезпечити потреби регіону у блакитному паливі з альтернативних російському напрямків, повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник 18 грудня. Угода про транзит російського газу через Україну до Європи закінчується наприкінці року.

Ключові факти

За словами Колісника, завершення транзиту формує початок конкуренції нових маршрутів і ресурсів, серед яких LNG, що активно збільшує відсоток у загальному балансі ЄС.

Заступник міністра вважає, що українські ПСГ та польські газові LNG-термінали можуть створити нову бізнес-модель замість російського газового транзиту.

Він зазначив, що українська сторона офіційно звернулися до партнерів з пропозицією підписати документи для початку розвитку міждержавних точок «входу-виходу» ГТС між Україною та Польщею, а також для збільшення встановленої потужності.

«Наші прогнози чіткі. Ми очікуємо запровадження довгострокових та середньострокових процедур укладення контрактів у бізнес-механізмі, подібному до бізнес-моделей у США. Це допоможе Україні та Польщі зберігати стільки газу, скільки потрібно для всієї Східної Європи», – пояснив він.

Він додав, що у цьому конкретному випадку пропускна спроможність допоможе перенаправити ту частину природного газу, яка раніше постачалася росіянами.

Контекст

До вторгнення в Україну Росія постачала Європі 155 млрд кубометрів газу на рік. Росія заявила, що готова продовжувати постачати газ через Україну, незважаючи на війну, тоді як Київ відмовився вести переговори з Москвою щодо експорту газу.

Росія, як і раніше, відправляє близько 15 млрд кубометрів газу до Європи на рік, головним чином у Словаччину та Австрію, де Росія, як і раніше, є домінуючим постачальником. В Австрії російський газ пʼять місяців поспіль покриває понад 80% споживання. Європа також імпортує російський СПГ морським транспортом і, незважаючи на часті суперечки, чи слід це робити, вона ніколи не вводила санкції проти російського газу.

У березні 2024 року Україна та Польща підписали Меморандум про співпрацю для покращення взаємодії між українським та польським ринками газу з метою їх інтеграції. Документ визначає напрямки співпраці та дорожню карту для досягнення таких цілей, як встановлення довгострокових гарантованих потужностей на міждержавних з’єднаннях між Польщею та Україною, усунення будь-яких бар’єрів для транскордонної торгівлі газом, а також перспективи транспортування скрапленого природного газу між Польщею та Україною з можливим використанням українських сховищ для посилення регіону.

16 грудня країни ЄС обговорили підготовку до зими, враховуючи завершення терміну чинної угоди про транзит газу між Україною та Росією, а також зусилля ЄС щодо поступової відмови від викопного палива з Москви.

17 грудня європейські газовики та трейдери запустили декларацію в підтримку продовження транзиту російського газу через Україну.