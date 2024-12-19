Україна та Польща планують створити газовий хаб на заміну транзиту з РФ

Україна і Польща прагнуть створити Східно-Європейський газовий хаб, який дозволить забезпечити потреби регіону у блакитному паливі з альтернативних російському напрямків, повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник 18 грудня. Угода про транзит російського газу через Україну до Європи закінчується наприкінці року.
Ключові факти
- За словами Колісника, завершення транзиту формує початок конкуренції нових маршрутів і ресурсів, серед яких LNG, що активно збільшує відсоток у загальному балансі ЄС.
- Заступник міністра вважає, що українські ПСГ та польські газові LNG-термінали можуть створити нову бізнес-модель замість російського газового транзиту.
- Він зазначив, що українська сторона офіційно звернулися до партнерів з пропозицією підписати документи для початку розвитку міждержавних точок «входу-виходу» ГТС між Україною та Польщею, а також для збільшення встановленої потужності.
- «Наші прогнози чіткі. Ми очікуємо запровадження довгострокових та середньострокових процедур укладення контрактів у бізнес-механізмі, подібному до бізнес-моделей у США. Це допоможе Україні та Польщі зберігати стільки газу, скільки потрібно для всієї Східної Європи», – пояснив він.
- Він додав, що у цьому конкретному випадку пропускна спроможність допоможе перенаправити ту частину природного газу, яка раніше постачалася росіянами.
Контекст
До вторгнення в Україну Росія постачала Європі 155 млрд кубометрів газу на рік. Росія заявила, що готова продовжувати постачати газ через Україну, незважаючи на війну, тоді як Київ відмовився вести переговори з Москвою щодо експорту газу.
Росія, як і раніше, відправляє близько 15 млрд кубометрів газу до Європи на рік, головним чином у Словаччину та Австрію, де Росія, як і раніше, є домінуючим постачальником. В Австрії російський газ пʼять місяців поспіль покриває понад 80% споживання. Європа також імпортує російський СПГ морським транспортом і, незважаючи на часті суперечки, чи слід це робити, вона ніколи не вводила санкції проти російського газу.
У березні 2024 року Україна та Польща підписали Меморандум про співпрацю для покращення взаємодії між українським та польським ринками газу з метою їх інтеграції. Документ визначає напрямки співпраці та дорожню карту для досягнення таких цілей, як встановлення довгострокових гарантованих потужностей на міждержавних з’єднаннях між Польщею та Україною, усунення будь-яких бар’єрів для транскордонної торгівлі газом, а також перспективи транспортування скрапленого природного газу між Польщею та Україною з можливим використанням українських сховищ для посилення регіону.
16 грудня країни ЄС обговорили підготовку до зими, враховуючи завершення терміну чинної угоди про транзит газу між Україною та Росією, а також зусилля ЄС щодо поступової відмови від викопного палива з Москви.
17 грудня європейські газовики та трейдери запустили декларацію в підтримку продовження транзиту російського газу через Україну.
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