Європейські газовики та трейдери запустили декларацію в підтримку продовження транзиту російського газу через Україну

Словаччина обʼєднала пул компаній газової галузі своєї та сусідніх країн, постачальників, споживачів, операторів газопроводів з Австрії, Угорщини, Італії, щоб підтримати продовження транзиту російського газу через Україну після 2025 року. Про це пише Bloomberg посилаючись на спільну заяву компаній 17 грудня. Підписанти декларації заявили, що продовження транзиту «вигідне не тільки для споживачів газу в Європі, а й для самої України».

Деталі

Ініціатор декларації – словацький енергетичний трейдер SPP. Наразі серед підписантів – оператор ГТС Словаччини Eustream, угорські нафтогазові державна MVM і приватна MOL, італійська Gas Intensive Societa Consortile та інші.

Документ планують передати очільниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, щоб привернути увагу до «загрози енергетичній та економічній безпеці регіону», заявив гендиректор SPP Войтех Ференц.

Підписанти декларації наголосили, що збереження транзиту через Україну «сприятиме стабільним цінам на газ та підтримає конкурентоспроможність європейської промисловості».

Контекст

Росія продовжує транспортувати близько 15 млрд кубометрів газу на рік до Європи, головним чином до Словаччини та Австрії, залишаючись домінуючим постачальником для цих країн. В Австрії частка російського газу вже пʼять місяців поспіль перевищує 80% від загального споживання. Хоча Європа імпортує російський зріджений природний газ морським транспортом, санкції проти російського газу досі не введені, попри дискусії щодо доцільності таких закупівель.

Єврокомісія впевнена, що зможе уникнути серйозних ризиків енергетичної безпеки у разі припинення транзиту через Україну. Її стратегія передбачає активний перехід на альтернативних постачальників, впровадження відновлюваних джерел енергії та підвищення енергоефективності.

Президент України Володимир Зеленський у липні заявив, що заміна російського газу азербайджанським є однією з опцій, які розглядаються. Азербайджан висловлював готовність збільшити поставки до Європи, однак відсутність довгострокових угод стримує розвиток нових виробничих потужностей.

З 1 грудня азербайджанська компанія SOCAR почала постачання газу словацькій SPP.

16 грудня країни ЄС обговорили підготовку до зими, враховуючи завершення терміну чинної угоди про транзит газу між Україною та Росією, а також зусилля ЄС щодо поступової відмови від викопного палива з Москви.