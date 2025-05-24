Президент Володимир Зеленський 24 травня повідомив про звільнення з російського полону ще 307 українських захисників. Це вже другий етап обміну у форматі 1000 на 1000, про який раніше домовилися під час перемовин у Туреччині.

Деталі

«Тільки за ці два дні вже повернули 697 людей. Завтра очікуємо продовження», – зазначив президент у дописі на Facebook.

За словами Зеленського, серед звільнених – військові Збройних сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Президент подякував усім, хто причетний до процесу обміну, та наголосив, що мета держави – повернути кожного українського полоненого.

Українські захисники повернулися додому. Фото: пресслужба президента України Українські захисники повернулися додому. Фото: пресслужба президента України Українські захисники повернулися додому. Фото: пресслужба президента України Українські захисники повернулися додому. Фото: пресслужба президента України Українські захисники повернулися додому. Фото: пресслужба президента України Українські захисники повернулися додому. Фото: пресслужба президента України Українські захисники повернулися додому. Фото: пресслужба президента України Українські захисники повернулися додому. Фото: пресслужба президента України Українські захисники повернулися додому. Фото: пресслужба президента України Попередній слайд Наступний слайд

Українські захисники повернулися додому. Фото: зі сторінки у Facebook Володимира Зеленського Українські захисники повернулися додому. Фото: зі сторінки у Facebook Володимира Зеленського Українські захисники повернулися додому. Фото: зі сторінки у Facebook Володимира Зеленського Українські захисники повернулися додому. Фото: зі сторінки у Facebook Володимира Зеленського Українські захисники повернулися додому. Фото: зі сторінки у Facebook Володимира Зеленського Попередній слайд Наступний слайд

23 травня РФ та Україна розпочали обмін полоненими 1000 на 1000, додому повернулися 390 українців.

Контекст

У Стамбулі 16 травня відбулася зустріч української та російської делегацій. Це перші з 2022 року переговори між Україною та РФ. Сторони домовилися про обмін за формулою «1000 на 1000» найближчими днями.

18 травня за дорученням президента Володимира Зеленського відбулося засідання ради Координаційного штабу з питань військовополонених. Було узгоджено покроковий план обміну – з урахуванням безпекових, гуманітарних та логістичних аспектів.

22 травня Зеленський провів нараду з підготовки обміну. Україна передала РФ свій список на обмін. У Кремлі підтвердили, що зацікавлені в тому, щоб здійснити обмін у максимально швидкому режимі, і список уже отримали.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що першим кроком переговорів про досягнення справедливого та сталого миру для України має стати домовленість про обмін полоненими «1000 на 1000». Другим – визначення місця для наступної зустрічі з представниками РФ.

За даними джерел Bloomberg, наступний раунд переговорів РФ та України може відбутися вже наступного тижня, але місце поки що точно не відоме. Так, РФ виступає проти участі Ватикану у переговорах і вважає Туреччину найкращим місцем для продовження перемовин.