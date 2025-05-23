Росія та Україна провели великий обмін полоненими – Трамп (оновлюється)

Росія та Україна провели великий обмін військовополоненими, написав у соцмережі Truth Social президент США Дональд Трамп 23 травня. Водночас Україна і Росія поки що не підтверджували цю інформацію.

Ключові факти

«Щойно завершився великий обмін полоненими між Росією та Україною…Вітаю обидві сторони – чи це може призвести до чогось більшого?», – написав він.

Контекст

У Стамбулі 16 травня відбулася зустріч української та російської делегацій. Це перші з 2022 року переговори між Україною та РФ. Українська делегація обговорювала із російською питання припинення вогню та обміну полоненими, сторони домовилися про обмін за формулою «1000 на 1000» найближчими днями.

18 травня за дорученням президента Володимира Зеленського відбулося засідання ради Координаційного штабу з питань військовополонених, до роботи були залучені всі ключові інституції: Міноборони, ГУР МО, СБУ, СЗР, МВС, Офіс Уповноваженого з прав людини. Був узгоджений покроковий план реалізації домовленості – з урахуванням безпекових, гуманітарних та логістичних аспектів, і завдання на найближчі дні.

22 травня Зеленський провів нараду з підготовки обміну. «Зʼясовуємо деталі по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони», – написав президент України. Україна передала РФ список на обмін військовополоненими, заявив заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов. У Кремлі підтвердили, що зацікавлені у тому, щоб здійснити обмін в максимально швидкому режимі і список вже отримали.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що першим кроком переговорів про досягнення справедливого та сталого миру для України має стати домовленість про обмін полоненими у форматі «1000 на 1000». Другим – визначення місця для наступної зустрічі з представниками РФ.

За даними джерел Bloomberg, наступна зустріч РФ та України може відбутися вже наступного тижня, але місце поки точно невідоме. Так, РФ виступає проти участі Ватикану у переговорах про завершення війни в Україні. Серед ключових перешкод називають напружені відносини між Римо-католицькою і Російською православною церквами, а також зобовʼязання Італії перед Міжнародним кримінальним судом, який видав ордер на арешт Володимира Путіна. Росія вважає Туреччину найкращим місцем для продовження переговорів.