Росія та Україна розпочали обмін полоненими 1000 на 1000, додому повернулися 390 осіб, повідомив президент Володимир Зеленський 23 травня. Серед визволених сьогодні – три жінки та 387 чоловіків. У суботу й неділю очікується продовження обміну.

Ключові факти

«Повертаємо наших людей додому. Реалізовано першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000. Ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю. Сьогодні – 390 людей. Субота й неділя – очікуємо продовження обміну», – написав президент і оприлюднив фото з обміну.

Він наголосив, що Україні важливо повернути всіх, хто в полоні. «Продовжимо нашу дипломатичну роботу, щоб такі кроки ставали можливими», – заявив президент.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, було визволено з російського полону 270 військових та 120 цивільних громадян.

Додому повертаються 270 захисників – це військовослужбовці ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України. Звільнені оборонці захищали землю на донецькому, луганському, запорізькому, харківському, херсонському напрямках, а також брали участь у боях у Чернігівській, Сумській та Київській областях.

Звільнені з російської неволі пройдуть медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації.

Контекст

У Стамбулі 16 травня відбулася зустріч української та російської делегацій. Це перші з 2022 року переговори між Україною та РФ. Сторони домовилися про обмін за формулою «1000 на 1000» найближчими днями.

18 травня за дорученням президента Володимира Зеленського відбулося засідання ради Координаційного штабу з питань військовополонених. Було узгоджено покроковий план обміну – з урахуванням безпекових, гуманітарних та логістичних аспектів.

22 травня Зеленський провів нараду з підготовки обміну. Україна передала РФ свій список на обмін. У Кремлі підтвердили, що зацікавлені в тому, щоб здійснити обмін у максимально швидкому режимі, і список уже отримали.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що першим кроком переговорів про досягнення справедливого та сталого миру для України має стати домовленість про обмін полоненими «1000 на 1000». Другим – визначення місця для наступної зустрічі з представниками РФ.

За даними джерел Bloomberg, наступний раунд переговорів РФ та України може відбутися вже наступного тижня, але місце поки що точно не відоме. Так, РФ виступає проти участі Ватикану у переговорах і вважає Туреччину найкращим місцем для продовження перемовин.