Відмова Росії від Ватикану і заміна переговорників. Bloomberg дізнався подробиці підготовки нових перемовин

Росія виступає проти участі Ватикану в переговорах про завершення війни в Україні, пише Bloomberg із посиланням на джерела. Серед ключових перешкод називають напружені відносини між Римо-католицькою і Російською православною церквами, а також зобовʼязання Італії перед Міжнародним кримінальним судом, який видав ордер на арешт Володимира Путіна.
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Ключові факти
- За даними агентства, російські чиновники не планують, щоб президент Путін відправився до Ватикану чи кудись іще для переговорів, і натомість зосереджені на технічних переговорах, які розпочалися в Стамбулі минулого тижня.
- За словами трьох джерел, близьких до Кремля, Росія вважає Туреччину найкращим місцем для продовження переговорів щодо меморандуму, який визначає умови мирної угоди, яку Путін обговорював із Трампом 19 травня.
- Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що «жодних домовленостей» про проведення наступного раунду переговорів у Ватикані немає.
- Водночас європейські чиновники стверджують, роль Ватикану як потенційного господаря чи посередника у переговорах обговорюється. Такі переговори можуть відбутися вже наступного тижня, хоча це залежить від готовності Росії бути присутньою.
- Американські чиновники перебувають у контакті з українцями, щоб забезпечити проведення переговорів, повідомили джерела. Вони також дають зрозуміти російським колегам, що хотіли б уникнути участі у зустрічі прихильників «жорсткої лінії», таких як помічник Путіна Володимир Мединський, який очолював делегацію в Стамбулі, додали джерела.
- За словами Сергія Маркова, політичного консультанта, який має тісні звʼязки з Кремлем, Путін не поїде в Італію, державу-члена НАТО, через проблеми безпеки, і Росія не вважає Ватикан нейтральним у війні.
- Італія є країною-підписантом Міжнародного кримінального суду, який у березні 2023 року видав ордер на арешт Путіна за воєнні злочини в Україні. Тож Італія мала б заарештувати його, якби він приїхав до Риму.
- Проблема ще більше ускладнюється відносинами між Римсько-католицькою церквою та Російською православною церквою на чолі з Патріархом Кирилом, затятим прихильником Путіна та війни в Україні. За словами обізнаних людей, РПЦ виступає проти участі Ватикану у мирних переговорах, вважаючи його історичним суперником в Україні.
Контекст
Зустріч у Стамбулі 16 травня стала першими прямими переговорами між Росією та Україною невдовзі після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Путін дав зрозуміти, що розглядає нові переговори як продовження попередніх, де російську делегацію також очолював Мединський.
Імпульс щодо переговорів прискорився після двогодинної телефонної розмови між Трампом і Путіним 19 травня. Україна та європейські союзники очікували, що Трамп оголосить про санкції, якщо Путін відмовиться зупинити війну, але натомість лідер США заявив, що Київ і Москва мають «негайно розпочати переговори» про припинення вогню і що він «відступить», якщо не буде досягнуто прогресу в угоді.
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