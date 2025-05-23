Відмова Росії від Ватикану і заміна переговорників. Bloomberg дізнався подробиці підготовки нових перемовин

Росія виступає проти участі Ватикану в переговорах про завершення війни в Україні, пише Bloomberg із посиланням на джерела. Серед ключових перешкод називають напружені відносини між Римо-католицькою і Російською православною церквами, а також зобовʼязання Італії перед Міжнародним кримінальним судом, який видав ордер на арешт Володимира Путіна.

Ключові факти

За даними агентства, російські чиновники не планують, щоб президент Путін відправився до Ватикану чи кудись іще для переговорів, і натомість зосереджені на технічних переговорах, які розпочалися в Стамбулі минулого тижня.

За словами трьох джерел, близьких до Кремля, Росія вважає Туреччину найкращим місцем для продовження переговорів щодо меморандуму, який визначає умови мирної угоди, яку Путін обговорював із Трампом 19 травня.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що «жодних домовленостей» про проведення наступного раунду переговорів у Ватикані немає.

Водночас європейські чиновники стверджують, роль Ватикану як потенційного господаря чи посередника у переговорах обговорюється. Такі переговори можуть відбутися вже наступного тижня, хоча це залежить від готовності Росії бути присутньою.

Американські чиновники перебувають у контакті з українцями, щоб забезпечити проведення переговорів, повідомили джерела. Вони також дають зрозуміти російським колегам, що хотіли б уникнути участі у зустрічі прихильників «жорсткої лінії», таких як помічник Путіна Володимир Мединський, який очолював делегацію в Стамбулі, додали джерела.

За словами Сергія Маркова, політичного консультанта, який має тісні звʼязки з Кремлем, Путін не поїде в Італію, державу-члена НАТО, через проблеми безпеки, і Росія не вважає Ватикан нейтральним у війні.

Італія є країною-підписантом Міжнародного кримінального суду, який у березні 2023 року видав ордер на арешт Путіна за воєнні злочини в Україні. Тож Італія мала б заарештувати його, якби він приїхав до Риму.

Проблема ще більше ускладнюється відносинами між Римсько-католицькою церквою та Російською православною церквою на чолі з Патріархом Кирилом, затятим прихильником Путіна та війни в Україні. За словами обізнаних людей, РПЦ виступає проти участі Ватикану у мирних переговорах, вважаючи його історичним суперником в Україні.

Контекст

Зустріч у Стамбулі 16 травня стала першими прямими переговорами між Росією та Україною невдовзі після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Путін дав зрозуміти, що розглядає нові переговори як продовження попередніх, де російську делегацію також очолював Мединський.

Імпульс щодо переговорів прискорився після двогодинної телефонної розмови між Трампом і Путіним 19 травня. Україна та європейські союзники очікували, що Трамп оголосить про санкції, якщо Путін відмовиться зупинити війну, але натомість лідер США заявив, що Київ і Москва мають «негайно розпочати переговори» про припинення вогню і що він «відступить», якщо не буде досягнуто прогресу в угоді.