Украина ведет переговоры о поставках 25 систем противовоздушной обороны Patriot, а европейские лидеры планируют обратиться к США с просьбой предоставить ракету Tomahawk. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-брифинге, пишут «Суспильне» и «Интерфакс-Украина» . Forbes собрал ключевые заявления президента.

Подробности

Украина активно работает над усилением своей противовоздушной обороны, и, по словам Зеленского, уже ведутся переговоры по получению 25 систем Patriot. Кроме того, президент отметил, что вопрос дальнобойных ракет Tomahawk стал ключевым в международных дискуссиях. Европейские лидеры, также имеющие эти ракеты в своем арсенале, готовы обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой передать их Украине. Зеленский подчеркнул, что именно этот вопрос заставил президента РФ Владимира Путина связаться с Трампом. Украина координирует свои действия с Европой, чтобы сформировать общую позицию по дальнейшим переговорам со США. «Не только наличие оружия важно, но и то, как его использовать. Мы предлагаем применять его по военным целям в координации с партнерами, но выбор тактики за нами», – добавил президент.

Относительно сотрудничества со США Зеленский заявил, что Украина готова продавать или предоставлять дроны собственного производства в обмен на американские ракеты. «США признают, что наши дроны самые лучшие благодаря боевому опыту. Мы готовы не только продавать, но и производить их в США», – сказал он. Президент рассказал о двух направлениях сотрудничества: Mega Deal, который предусматривает закупку американского оружия, в том числе ракет и средств ПВО, и Drone Deal, который включает поставки украинских дронов. Зеленский подчеркнул, что американская оборонная индустрия заинтересована в украинском опыте, ведь практики, как у нас, у них нет.

На фоне переговоров о прекращении войны Зеленский заявил, что Украина не позволит России одержать победу ни при каких условиях. «Если давление будет только на Украину, никто не выйдет победителем. Мы не дадим россиянам триумфа», – подчеркнул он. Президент добавил, что Украина не пойдет на уступки, которые нанесут ущерб ее интересам, и призвал к переговорам с участием США как посредника, а не к формату, где давление будет оказываться только на Киев. Зеленский выразил скептицизм по поводу идеи переговоров в Будапеште с участием Трампа, Путина и его из-за пророссийской позиции Венгрии. По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокирует инициативы в поддержку Украины и продвигает нарративы о преимуществах России.

Президент напомнил о неэффективности Будапештского меморандума и предложил альтернативные площадки для переговоров, включая Швейцарию, Австрию, Ватикан, Саудовскую Аравию, Катар или Турцию. В то же время Трамп считает «венгерский формат» перспективным для достижения мира. Зеленский поддерживает идею прекращения войны, но только при четких условиях, понятных всем сторонам.

На случай газового кризиса зимой у Украины есть план закупки природного газа на $2 млрд, заявил Зеленский. Премьер-министр Юлия Свириденко договорилась со Словакией о снижении тарифов на транзит газа, а также со США по поставкам. Норвегия предоставит гранты на $100 млн, еще один транш ожидается в январе. Дополнительные средства обеспечат банки и другие страны. Украина также планирует закупать сжиженный газ (LNG) через польский терминал и имеет соглашения с Грецией и Азербайджаном. «Газовый вопрос будет решен», – заверил президент.

Контекст

17 октября в Белом доме состоялась четвертая встреча президента Трампа с Зеленским, которая не принесла значительного прорыва. Трамп отклонил прошение Зеленского о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, ведя себя во время переговоров «жестко», пишет Axios, ссылаясь на источники. Позже Зеленский в интервью NBC News отметил: «Хорошо, что президент Трамп не сказал «нет», но и не сказал «да». Ранее Трамп заявлял, что эти ракеты «нужны нам самим».

Трамп в своей соцсети охарактеризовал встречу как «очень интересную и сердечную», призвав Путина и Зеленского «остановиться там, где они есть». По данным Reuters, эту идею Трамп высказал непосредственно во время встречи, после того как Зеленский подчеркнул, что Украина не намерена добровольно отдавать России никакие территории. Зеленский, комментируя сообщение Трампа, сказал: «Мы должны остаться там, где мы сейчас есть. А дальше уже будем разговаривать». Он также подтвердил, что вопрос «Томагавков» не обсуждается.

По данным The Washington Post, в разговоре с Трампом президент РФ Владимир Путин выдвинул условие прекращения боевых действий: Украина должна полностью отказаться от Донецкой области. Путин выразил готовность уступить часть оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей. Предложение Трампа «остановиться на текущих позициях» стало ключевым моментом встречи, но Зеленский публично отверг любые территориальные уступки.