Міністерство економіки України та U.S. International Development Finance Corporation (DFC) призначили міжнародну консалтингову групу Alvarez & Marsal ключовим операційним партнером Американсько-Українського Інвестиційного Фонду відбудови. Про це сторони оголосили на конференції ReBuild Ukraine у Варшаві 14 листопада, повідомила пресслужба Мінекономіки.

Деталі

Alvarez & Marsal (A&M) братиме участь у стратегічній підготовці проєктів, проведенні due diligence і фінансовому аналізі, необхідних для оцінки та відбору інвестиційних можливостей.

Відбір партнера проходив у кілька етапів відповідно до процедур, погоджених між урядами України та США, зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Заявки міжнародних компаній оцінювали за технічними, фінансовими та репутаційними критеріями. Рішення ухвалила Керівна рада Фонду, до якої входять по три представники від кожної сторони.

Призначення Alvarez & Marsal підсилює інституційну спроможність Фонду відбудови та має забезпечити прозорість ухвалення рішень, відповідність міжнародним стандартам управління, аудиту й комплаєнсу, а також підвищити довіру інвесторів, йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Після затвердження інвестиційного радника Фонд перейде до вибору адміністратора і завершення організаційного етапу – перед запуском перших фінансових процедур і стартом проєктів.

A&M – глобальна консалтингова група з понад 12 000 працівників у 90 офісах у 43 країнах, яка спеціалізується на фінансовому та операційному консалтингу, управлінні інвестиціями та моніторингу ефективності. Компанія має досвід роботи у сферах критичних мінералів, енергетики, інфраструктури, ІКТ та реалізує низку проєктів в Україні. Українська команда включає фахівців із фінансового консалтингу, проєктного менеджменту та управління капітальними проєктами.

Контекст

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення спільного фонду відбудови, який інвестуватиме у видобуток корисних копалин, нафти й газу, а також у супутню інфраструктуру чи переробку виключно в Україні.

8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами США та України про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Фонд офіційно запустили 23 травня.

13 травня Агенція державно-приватного партнерства та DFC підписали дві комерційні угоди, які чітко прописують структуру управління фондом та механізм його наповнення.

До складу керівної ради фонду з українського боку увійшли: Олексій Соболев, його заступник Єгор Перелигін й державний секретар МЗС Олександр Карасевич. Згідно з домовленостями, фонд поповнюватиметься та керуватиметься Україною і США у співвідношенні 50/50.

Україна робитиме внесок у розмірі 50% доходів держбюджету з продажу нових ліцензій та нової ренти на видобуток корисних копалин. США – грошима або зараховувати нову військову допомогу як внесок до фонду. Прибутки фонду розподілятимуться після перших 10 років роботи.

Початковий капітал сформовано із внесків обох сторін у рівних частках – по $75 млн від США через DFC та від України, що разом становить $150 млн стартового капіталу. Ці кошти спрямовані на підготовку перших інвестицій, реалізація яких розпочнеться у 2026 році.

Фонд зосередиться на п’яти секторах: критичні мінерали, переробка, енергетика, інфраструктура та технології. Інвестиції в цих напрямах сприятимуть капітальним вкладенням у видобуток і переробку, створенню робочих місць, оновленню геологічної бази та технологічному розвитку, а також розширенню довгострокових каналів збуту для українських виробників, зокрема на ринках США.