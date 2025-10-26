Інвестиційний фонд відбудови (Reconstruction Investment Fund, RIF) розробляє протоколи, які визначать критерії для залучення проєктів в Україні, повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгор Перелигін на форумі Forbes Ukraine «Енергія бізнесу». Серед пріоритетних напрямів інвестування – критичні мінерали, видобуток природного газу, енергоінфраструктура, телеком і high-tech рішення.
Ключові факти
- За словами Перелигіна, американсько-український інвестиційний фонд відбудови, який є частиною угоди з США про надра, під час відбору проєктів фонд зосереджується на чотирьох ключових секторах: критичні мінерали та гірничо-металургійний комплекс (ГМК), нафтогазова галузь, особливо проєкти з видобутку природного газу, інфраструктурні та енергетичні проєкти, а також телеком і high-tech рішення у сфері енергетики.
- Фонд орієнтується на міжнародні стандарти звітності – такі як JORC або National Instruments (NI 43-101), пояснив заступник міністра. Проєкти з підтвердженими запасами за цими стандартами матимуть перевагу, хоча їх відсутність не стане абсолютною перепоною.
- «Якість підготовленої документації та feasibility study має бути на найвищому рівні – бажано рівня bankable», – зазначив Перелигін.
- Він наголосив, що потенційні проєкти повинні демонструвати план управління ризиками та волатильністю. «Ви маєте бути готові пояснити, як реагуватимете на цінові шоки та ринкові зміни. Це дуже важливо для інвесторів», – зазначив Перелигін.
- Фонд через свої комітети розглядатиме кожен проєкт окремо – з точки зору якості звітності, повноти інформації, наявності ТЕО, екологічної документації, пояснив заступник міністра.
Контекст
Інвестиційний фонд відбудови (Reconstruction Investment Fund, RIF) – спільна ініціатива урядів України та США, створена для залучення приватних інвестицій у стратегічно важливі сектори української економіки.
17 квітня Україна та США підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра. 8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами США та України про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.
До складу керівної ради фонду з українського боку увійшли: Олексій Соболев, його заступник Єгор Перелигін й державний секретар МЗС Олександр Карасевич. Згідно з домовленостями, фонд поповнюватиметься та керуватиметься Україною і США у співвідношенні 50/50.
Україна робитиме внесок у розмірі 50% доходів держбюджету з продажу нових ліцензій та нової ренти на видобуток корисних копалин. США – грошима або зараховувати нову військову допомогу як внесок до фонду. Прибутки фонду розподілятимуться після перших 10 років роботи.
17 вересня Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) внесла $75 млн до стартового капіталу спільного інвестфонду для відбудови України (URF) та інвестицій у стратегічну промисловість в межах надрової угоди. Україна внесе аналогічну суму: половину цьогоріч, решту – наступного.
Напередодні американські партнери разом з українською делегацією відвідали перший потенційний об’єкт для інвестицій – Лікарівське та Бирзулівське родовища титанових руд Velta Holding Андрія Бродського на Кіровоградщині. Що відомо про проєкт титанової компанії Velta, який може стати першим у межах угоди про надра зі США – читайте в матеріалі.
