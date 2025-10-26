Інвестиційний фонд відбудови (Reconstruction Investment Fund, RIF) розробляє протоколи, які визначать критерії для залучення проєктів в Україні, повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгор Перелигін на форумі Forbes Ukraine «Енергія бізнесу». Серед пріоритетних напрямів інвестування – критичні мінерали, видобуток природного газу, енергоінфраструктура, телеком і high-tech рішення.

Ключові факти

За словами Перелигіна, американсько-український інвестиційний фонд відбудови, який є частиною угоди з США про надра, під час відбору проєктів фонд зосереджується на чотирьох ключових секторах: критичні мінерали та гірничо-металургійний комплекс (ГМК), нафтогазова галузь, особливо проєкти з видобутку природного газу, інфраструктурні та енергетичні проєкти, а також телеком і high-tech рішення у сфері енергетики.

Фонд орієнтується на міжнародні стандарти звітності – такі як JORC або National Instruments (NI 43-101), пояснив заступник міністра. Проєкти з підтвердженими запасами за цими стандартами матимуть перевагу, хоча їх відсутність не стане абсолютною перепоною.

«Якість підготовленої документації та feasibility study має бути на найвищому рівні – бажано рівня bankable», – зазначив Перелигін.

Він наголосив, що потенційні проєкти повинні демонструвати план управління ризиками та волатильністю. «Ви маєте бути готові пояснити, як реагуватимете на цінові шоки та ринкові зміни. Це дуже важливо для інвесторів», – зазначив Перелигін.

Фонд через свої комітети розглядатиме кожен проєкт окремо – з точки зору якості звітності, повноти інформації, наявності ТЕО, екологічної документації, пояснив заступник міністра.

Контекст

Інвестиційний фонд відбудови (Reconstruction Investment Fund, RIF) – спільна ініціатива урядів України та США, створена для залучення приватних інвестицій у стратегічно важливі сектори української економіки.

17 квітня Україна та США підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра. 8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами США та України про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

До складу керівної ради фонду з українського боку увійшли: Олексій Соболев, його заступник Єгор Перелигін й державний секретар МЗС Олександр Карасевич. Згідно з домовленостями, фонд поповнюватиметься та керуватиметься Україною і США у співвідношенні 50/50.

Україна робитиме внесок у розмірі 50% доходів держбюджету з продажу нових ліцензій та нової ренти на видобуток корисних копалин. США – грошима або зараховувати нову військову допомогу як внесок до фонду. Прибутки фонду розподілятимуться після перших 10 років роботи.

17 вересня Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) внесла $75 млн до стартового капіталу спільного інвестфонду для відбудови України (URF) та інвестицій у стратегічну промисловість в межах надрової угоди. Україна внесе аналогічну суму: половину цьогоріч, решту – наступного.

Напередодні американські партнери разом з українською делегацією відвідали перший потенційний об’єкт для інвестицій – Лікарівське та Бирзулівське родовища титанових руд Velta Holding Андрія Бродського на Кіровоградщині. Що відомо про проєкт титанової компанії Velta, який може стати першим у межах угоди про надра зі США – читайте в матеріалі.