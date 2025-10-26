Американсько-український інвестиційний фонд відбудови, який є частиною угоди з США про надра , передуває на завершенні другого етапу роботи після запуску, повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгор Перелигін на форумі Forbes Ukraine «Енергія бізнесу». До кінця грудня фонд планує сформувати пайплайн конкретних інвестиційних проєктів.

Ключові факти

«Фонд формально запрацював: відбувся факт його реєстрації, обрання керівної Ради та інших формальних моментів», – зазначив Перелигін. У бізнес-розумінні повноцінна реалізація розпочнеться після підписання першої угоди з інвестором, пояснив Перелигін.

За його словами, наразі триває завершальний етап другого з трьох етапів для повноцінного запуску.

Нині команда фонду парелельно завершує роботу над трьома ключовими напрямами: обрання інвестиційного радника; визначення фінансового адміністратора фонду; затвердження інвестиційних протоколів, які встановлять єдині стандарти для оцінки потенційних проєктів.

«Фонд уже проводить перші візити та перемовини, а до кінця грудня планує сформувати пайплайн конкретних інвестиційних проєктів», – повідомив заступник міністра.

Американські інвестори проявляють активну зацікавленість до українських родовищ титану, графіту, урану та рідкісних металів: ванадію, гафнію, цирконію, скандію, пояснив Перелигін.

Також є велика цікавість до українських вуглеводнів. «Природний газ – найшвидші гроші. І в України є досвід і можливість запропонувати щось у цьому напрямку», – зазначив заступник міністра.

Контекст

Інвестиційний фонд відбудови (Reconstruction Investment Fund, RIF) – спільна ініціатива урядів України та США, створена для залучення приватних інвестицій у стратегічно важливі сектори української економіки.

17 квітня Україна та США підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра.

8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами США та України про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

До складу керівної ради фонду з українського боку увійшли: Олексій Соболев, його заступник Єгор Перелигін й державний секретар МЗС Олександр Карасевич. Згідно з домовленостями, фонд поповнюватиметься та керуватиметься Україною і США у співвідношенні 50/50.

Україна робитиме внесок у розмірі 50% доходів держбюджету з продажу нових ліцензій та нової ренти на видобуток корисних копалин. США – грошима або зараховувати нову військову допомогу як внесок до фонду. Прибутки фонду розподілятимуться після перших 10 років роботи.

17 вересня Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) внесла $75 млн до стартового капіталу спільного інвестфонду для відбудови України (URF) та інвестицій у стратегічну промисловість в межах надрової угоди. Україна внесе аналогічну суму: половину цьогоріч, решту – наступного, уточнив Соболєв.

Напередодні американські партнери разом з українською делегацією відвідали перший потенційний об’єкт для інвестицій – Лікарівське та Бирзулівське родовища титанових руд Velta Holding Андрія Бродського на Кіровоградщині. Що відомо про проєкт титанової компанії Velta, який може стати першим у межах угоди про надра зі США – читайте в матеріалі.