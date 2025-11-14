Министерство экономики Украины и US International Development Finance Corporation (DFC) назначили международную консалтинговую группу Alvarez & Marsal ключевым операционным партнером Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. Об этом стороны объявили на конференции ReBuild Ukraine в Варшаве 14 ноября, сообщила пресс-служба Минэкономики.

Подробности

Alvarez & Marsal (A&M) будет участвовать в стратегической подготовке проектов, проведении due diligence и финансовом анализе, необходимых для оценки и отбора инвестиционных возможностей.

Отбор партнера проходил в несколько этапов в соответствии с процедурами, согласованными между правительствами Украины и США, отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Заявки международных компаний оценивали по техническим, финансовым и репутационным критериям. Решение принял Управляющий совет Фонда, в который входят по три представителя от каждой стороны.

Назначение Alvarez & Marsal усиливает институциональную способность Фонда восстановления и должно обеспечить прозрачность принятия решений, соответствие международным стандартам управления, аудита и комплаенса, а также повысить доверие инвесторов, говорится в сообщении Минэкономики.

После утверждения инвестиционного советника Фонд перейдет к выбору администратора и завершению организационного этапа – перед запуском первых финансовых процедур и стартом проектов.

A&M – глобальная консалтинговая группа из более 12 000 работников в 90 офисах в 43 странах, специализирующаяся на финансовом и операционном консалтинге, управлении инвестициями и мониторинге эффективности. Компания имеет опыт работы в сфере критических минералов, энергетики, инфраструктуры, ИКТ и реализует ряд проектов в Украине. Украинская команда включает специалистов по финансовому консалтингу, проектному менеджменту и управлению капитальными проектами. Читать больше Свернуть

Контекст

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании совместного фонда восстановления, который будет инвестировать в добычу полезных ископаемых, нефти и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку исключительно в Украине.

8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами США и Украины о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. Фонд официально был запущен 23 мая.

13 мая Агентство государственно-частного партнерства и DFC подписали два коммерческих соглашения, четко прописывающих структуру управления фондом и механизм его наполнения.

В состав руководящего совета фонда с украинской стороны вошли Алексей Соболев, его заместитель Егор Перелыгин и государственный секретарь МИД Александр Карасевич. Согласно договоренностям, фонд будет пополняться и управляться Украиной и США в соотношении 50/50.

Украина будет вносить вклад в размере 50% доходов госбюджета по продаже новых лицензий и новой ренты на добычу полезных ископаемых. США – деньгами или засчитывать новую военную помощь как вклад в фонд. Прибыль фонда будет распределяться после первых 10 лет работы.

Первоначальный капитал сформирован с вкладов обеих сторон в равных долях – по $75 млн от США через DFC и от Украины, что составляет $150 млн стартового капитала. Эти средства ориентированы на подготовку первых инвестиций, реализация которых начнется в 2026 году.

Фонд будет сосредоточен на пяти секторах: критические минералы, переработка, энергетика, инфраструктура и технологии. Инвестиции в этих направлениях будут способствовать капитальным вложениям в добычу и переработку, создание рабочих мест, обновление геологической базы и технологического развития, а также расширение долгосрочных каналов сбыта для украинских производителей, в частности на рынках США.