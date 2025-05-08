Верховна Рада ратифікувала угоду про надра зі США

Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами США та України про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. За законопроєкт №0309 за основу та в цілому проголосували 338 народних депутатів. Про це свідчить пряма трансляція засідання від народного депутата Ярослава Железняка.

Ключові факти

Документ представляла перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко. За її словами, угода є «рівноправною», власність і контроль над надрами залишається за Україною, ресурси належать Україні, вона враховує вступ до ЄС і відповідні зобовʼязання.

«Вона дозволяє реалізувати наші економічні пріоритети. Угода укладена в інтересах України і забезпечить надійне партнерство, забезпечить економічне зростання, інвестиції та модернізацію», – додала вона.

Угода про спільний фонд є безстроковою, вона передбачає, що Україна інвестує частину доходів від нових рентних та ліцензійних платежів у свою ж економіку. Альтернативою є витрата цих бюджетних коштів на споживання.

Згідно із нею, прибутки з інвестицій розподілятимуться між США й Україною після перших 10 років роботи фонду.

Фонд дозволяє робити довгострокові інвестиції, що особливо важливо в контексті критичних мінералів, де розробка одного родовища може займати роки. Водночас американські компанії не матимуть переваг у доступі до українських надр через угоду. Зокрема, коли буде відбуватися аукціон на спецдозвіл чи ліцензію на видобуток певного виду копалин – цей конкурс відкритий і фонд взагалі не присутній. Брати участь можуть компанії з різних країн.

Кожні 10 років Україна і США збиратимуться і вирішуватимуть – чи варто продовжувати дію Угоди. Наявна низка правил щодо ліквідації Фонду з переліком випадків, коли це можна зробити. Детальніше про угоду – в інтервʼю команди Мінекономіки для Forbes Ukraine.

Уряд очікує, що Фонд відбудови після ратифікації запрацює протягом тижнів. Він почне працювати із стартовим капіталом у вигляді двох «уявних внесків». Надалі від американської сторони надійде seed funding – внесок, щоб Фонд міг почати реальну роботу, на додачу може почати зараховуватися воєнна допомога.

За словами Свириденко, міжурядова угода зі США передбачає ключові принципи співпраці. Водночас інші дві угоди, які вже на стадії фіналізації і не потребуватимуть ратифікації, стосуватимуться комерційного партнерства, де будуть деталізовані та поглиблені домовленості щодо роботи спільного фонду.

Із американською стороною вже узгоджені основні пункти з цих угод: рівноправне управління фондом через Limited Liability Company (ТОВ, яке виступатиме генеральним партнером у фонді) трьома українськими та американськими менеджерами, розподіл прибутку через 10 років, інструмент врахування військової допомоги як капітального внеску США.

Контекст

17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра. Повний текст документа читайте тут.

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду. Фонд має стати ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між країнами.

Президент США Дональд Трамп вже заявив, що сподівається отримати від угоди з Україною більше $350 млрд. За його словами, таку суму начебто передав Києву його попередник Джо Байден «готівкою та військовою технікою». За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, Трамп планує використати угоду про надра з Україною для впливу на Росію у процесі переговорів.