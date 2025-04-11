Зеленський анонсував виділення 540 млн грн на посилення систем РЕБ

Україна спрямує 540 млн грн на розвиток сучасних систем радіоелектронної боротьби. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 11 квітня.

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«Ми забезпечимо значне додаткове фінансування для систем радіоелектронної боротьби – це 540 млн грн», – зазначив він.

Глава держави заявив, що вже доручив уряду оперативно ухвалити необхідні рішення для посилення захисту в цій галузі.

Контекст

На засіданні у форматі «Рамштайн» 11 квітня Німеччина заявила про формування коаліції РЕБ для підтримки України. Ця коаліція стала дев’ятою серед уже створених об’єднань сил і засобів.

Серед її завдань – посилення можливостей України у забезпеченні стабільного зв’язку, веденні розвідки, перешкоджанні комунікаціям ворога, захисті від безпілотників та підвищенні ефективності власного озброєння.

Радіоелектронна боротьба відіграє ключову роль у захисті населення, інфраструктури й техніки. Контроль над електромагнітним спектром є критично важливим у сучасних конфліктах, особливо для використання та протидії безпілотним системам, заявили у міноборони Німеччини.