Зеленский анонсировал выделение 540 млн грн на усиление систем РЭБ

Украина направит 540 млн грн на развитие современных систем радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 11 апреля.

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«Мы обеспечим значительное дополнительное финансирование для систем радиоэлектронной борьбы – это 540 млн грн», – отметил он.

Глава государства заявил, что уже поручил правительству оперативно принять необходимые решения относительно усиления защиты в этой области.

Контекст

На заседании в формате «Рамштайн» 11 апреля Германия заявила о формировании коалиции РЭБ для поддержки Украины. Эта коалиция стала девятой среди уже созданных объединений сил и средств.

Ее задачи включают усиление возможностей Украины в обеспечении стабильной связи, ведении разведки, препятствии коммуникациям врага, защите от беспилотников и повышении эффективности собственного вооружения.

Радиоэлектронная борьба играет ключевую роль в защите населения, инфраструктуры и техники. Контроль над электромагнитным спектром критически важен в современных конфликтах, особенно для использования и противодействия беспилотным системам, заявили в минобороны Германии.