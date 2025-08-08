Рада Європейського Союзу схвалила €3,2 млрд для України у межах фінансового інструменту Ukraine Facility. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів 8 серпня. Раніше повідомлялося, що ЄС виділить Україні близько €3 млрд замість запланованих €4,5 млрд через невиконання трьох із 16 запланованих реформ.
- Кошти буде спрямовано на першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету.
- Відповідно до вимог Ради ЄС до кінця першого кварталу 2025 року було передбачено реформаційні кроки, які охоплюють такі сфери, як боротьба з корупцією, державне управління, регіональна політика, людський капітал, агропродовольчий сектор, цифрова трансформація, захист довкілля та управління державними активами.
Контекст
Загалом до держбюджету вже надійшло €19,6 млрд у межах програми Ukraine Facility. Тільки у 2025 році передбачено близько €12,5 млрд фінансової підтримки для України, з яких €3,5 млрд вже залучено.
ЄС залишається найбільшим донором бюджетної підтримки України – €53,5 млрд за понад три роки.
