Рада Європейського Союзу схвалила €3,2 млрд для України у межах фінансового інструменту Ukraine Facility. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів 8 серпня. Раніше повідомлялося, що ЄС виділить Україні близько €3 млрд замість запланованих €4,5 млрд через невиконання трьох із 16 запланованих реформ.

Деталі

Кошти буде спрямовано на першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету.

Відповідно до вимог Ради ЄС до кінця першого кварталу 2025 року було передбачено реформаційні кроки, які охоплюють такі сфери, як боротьба з корупцією, державне управління, регіональна політика, людський капітал, агропродовольчий сектор, цифрова трансформація, захист довкілля та управління державними активами.

Контекст

Загалом до держбюджету вже надійшло €19,6 млрд у межах програми Ukraine Facility. Тільки у 2025 році передбачено близько €12,5 млрд фінансової підтримки для України, з яких €3,5 млрд вже залучено.

ЄС залишається найбільшим донором бюджетної підтримки України – €53,5 млрд за понад три роки.