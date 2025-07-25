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Україна отримає урізаний на €1,5 млрд транш від ЄС через невиконані реформи

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Європейський Союз виділить Україні €3 млрд замість запланованих €4,5 млрд у межах четвертого траншу програми Ukraine Facility. Причина – невиконання трьох із 16 запланованих реформ. Про це повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє журналістам 25 липня.

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Деталі

  • Україна подала запит на четвертий транш 6 червня. Комісія оцінила виконання зобов’язань і 30 червня внесла пропозицію до Ради ЄС: виділити Україні урізаний транш – €3,05 млрд замість €4,5 млрд.
  • Як зазначив Мерсьє, четвертий транш є найбільшим за сумою і кількістю реформ – для повної виплати потрібно було виконати 16 індикаторів. Україна підтвердила виконання 13 з них, а три ще в процесі. 
  • Серед незавершених реформ: ухвалення закону про територіальну організацію виконавчої влади (децентралізація); реформа Нацагентства з управління активами (АРМА); вдосконалення процедури добору суддів до Вищого антикорупційного суду.
  • Виплата четвертого траншу очікується у серпні. Невиконані індикатори не анулюються – за методологією часткових виплат ЄС, реформу можна завершити протягом 12 місяців, після чого відповідна частина фінансування може бути надана окремо.

Контекст

Програма Ukraine Facility є ключовим інструментом ЄС для підтримки макрофінансової стабільності України на тлі війни. 

Загалом механізм передбачає понад €50 млрд допомоги у 2024–2027 роках, з яких частина прив’язана до виконання конкретних реформ і показників.

У 2025 році в межах Ukraine Facility планувалося надходження близько €12,5 млрд фінансової підтримки для України, з яких €1,5 млрд – у вигляді грантової підтримки, повідомляв Мінфін.

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