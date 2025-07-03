Максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС збільшена з 650 МВт до 900 МВт. Про це повідомили Міненерго та НЕК «Укренерго» 3 липня.

Деталі

Збільшення потужності експорту з 650 МВт до 900 МВт – результат співпраці між операторами системи передачі, що входять до Регіону розрахунку пропускної спроможності Східної Європи (EE CCR) та Регіональним координаційним центром TSCnet.

В «Укренерго» пояснили, що тепер рішення щодо дозволеної потужності експорту до ЄС із зони Україна-Молдова буде розраховуватись операторами системи передачі, що входять до EE CCR (Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Україна та Молдова).

Термін чинності нового ліміту на експорт діятиме до 1 серпня, оскільки надалі максимальна експортна потужність буде переглядатися щомісячно, пояснив голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко. За його словами, в процесі щотижневої оцінки стану мережі величина експорту може бути скоригована, відповідно до вимог операційної безпеки.

Експорт електроенергії з України буде здійснюватися виключно за умов профіциту потужності в енергосистемі, наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Збільшення максимальної потужності експорту має полегшити балансування української енергосистеми, зазначив голова Міненерго. Крім того, за його словами, це дасть змогу українським електростанціям отримати додатковий прибуток.

Контекст

З 1 травня максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС була збільшена з 550 до 650 МВт.

У червні 2025 року Україна збільшила експорт електроенергії в 2,5 рази, у порівнянні з попереднім місяцем – до понад 237 000 МВт-год, за даними ExPro. Найбільше зріс експорт до Угорщини – з 34 000 до 122 000 МВт-год. Загалом, поставки зросли за усіма напрямами.

Водночас імпорт електроенергії зріс на 5% у порівнянні з травнем – до 203 800 МВт-год. Поставки зросли з Угорщини та Словаччини. Однак за іншими напрямами (Польща, Румунія, Молдова) імпорт скоротився. При цьому у порівнянні з червнем 2024 року імпорт електроенергії скоротився в понад чотири рази. Таким чином, за підсумками червня 2025 року Україна є нетто-експортером, вперше з жовтня 2023 року.