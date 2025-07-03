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Україні дозволили збільшити експорт електроенергії на третину

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС збільшена з 650 МВт до 900 МВт. Про це повідомили Міненерго та НЕК «Укренерго» 3 липня.

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Деталі

  • Збільшення потужності експорту з 650 МВт до 900 МВт – результат співпраці між операторами системи передачі, що входять до Регіону розрахунку пропускної спроможності Східної Європи (EE CCR) та Регіональним координаційним центром TSCnet.
  • В «Укренерго» пояснили, що тепер рішення щодо дозволеної потужності експорту до ЄС із зони Україна-Молдова буде розраховуватись операторами системи передачі, що входять до EE CCR (Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Україна та Молдова).
  • Термін чинності нового ліміту на експорт діятиме до 1 серпня, оскільки надалі максимальна експортна потужність буде переглядатися щомісячно, пояснив голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко. За його словами, в процесі щотижневої оцінки стану мережі величина експорту може бути скоригована, відповідно до вимог операційної безпеки.
  • Експорт електроенергії з України буде здійснюватися виключно за умов профіциту потужності в енергосистемі, наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.
  • Збільшення максимальної потужності експорту має полегшити балансування української енергосистеми, зазначив голова Міненерго. Крім того, за його словами, це дасть змогу українським електростанціям отримати додатковий прибуток.

Контекст

З 1 травня максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС була збільшена з 550 до 650 МВт. 

У червні 2025 року Україна збільшила експорт електроенергії в 2,5 рази, у порівнянні з попереднім місяцем – до понад 237 000 МВт-год, за даними ExPro. Найбільше зріс експорт до Угорщини – з 34 000 до 122 000 МВт-год. Загалом, поставки зросли за усіма напрямами. 

Водночас імпорт електроенергії зріс на 5% у порівнянні з травнем – до 203 800 МВт-год. Поставки зросли з Угорщини та Словаччини. Однак за іншими напрямами (Польща, Румунія, Молдова) імпорт скоротився. При цьому у порівнянні з червнем 2024 року імпорт електроенергії скоротився в понад чотири рази. Таким чином, за підсумками червня 2025 року Україна є нетто-експортером, вперше з жовтня 2023 року.

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