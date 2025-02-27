За три роки війни Україна вразила понад 100 російських НПЗ та нафтобаз – ГУР

Україна протягом трьох років війни завдала щонайменше 104 ушкодження об’єктам нафтопромисловості Росії, які відіграють значну роль для постачання палива російській армії, повідомило Головне управління розвідки України на запит Forbes Ukraine для матеріалу « Ціль – нафта ».

Деталі

Україна систематично б’є по російській нафтовій інфраструктурі з кінця 2023 року, хоча поодинокі удари по нафтобазах були і раніше. За 2024-й здійснено 80 успішних ударів, за неповні два місяці 2025-го – 20.

Уражено щонайменше 19 російських нафтопереробних заводів (НПЗ), 36 нафтобаз, пʼять нафтоперекачувальних станцій та інші обʼєкти.

Серед уражених нафтопереробних заводів – Омський НПЗ, який належить компанії «Газпромнафта», річною потужністю 22 млн т, і «Кірішінафтооргсинтез» («Сургутнафтогаз») – 20,1 млн т.

«Удари по нафтовій промисловості РФ послаблюють економіку Росії, знижують її здатність вести війну», – підкреслює співрозмовник у ГУР, який спілкувався на умовах анонімності.

Сили оборони України за три роки війни уразили десятки російських НПЗ, нафтобаз та іншої інфраструктури, необхідної, серед іншого, для армії РФ Фото Інфографіка Аліни Кохан для Forbes Ukraine

Контекст

Продаж нафти – основне джерело Росії для фінансування війни проти України. У 2024-му Росія експортувала нафти і нафтопродуктів на $192 млрд – на 2% більше, ніж у 2023-му.

Разом із ударами українських дронів по нафтопромисловості РФ важливу роль у послабленні агресора грають санкції і може зіграти зниження світових цін на нафту.

Очікуєтсья, що завдяки новим санкціям США, під які потрапили «Сургутнафтогаз», «Газпромнафта» і понад 180 танкерів «тіньового флоту» Кремля, Росія може втратити майже 30% морського експорту.

Китай та Індія припинили закупівлю російської нафти після зростання витрат на фрахт танкерів, які не потрапили під американські санкції. У 2024 році 36% нафтового імпорту Індії та майже 20% китайського імпорту припадали на Росію.