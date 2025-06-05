З 6 червня ЄС відновлює довоєнні умови торгівлі з Україною, зокрема митні квоти на низку товарів, що призведе до втрат українських експортерів на суму приблизно $800 млн до кінця року. Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук на брифінгу 5 червня.

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«За нашими оцінками, чисті втрати від експорту, з урахуванням торгівлі понад квоти та переорієнтації на інші ринки, з червня по грудень складуть близько $800 млн», – пояснив Ніколайчук.

Він зазначив, що ці втрати матимуть значний вплив на платіжний баланс і валютний ринок, але не будуть критичними та можуть бути компенсовані за допомогою інструментів валютної та монетарної політики.

З 6 червня ЄС повертається до умов угоди про вільну торгівлю з Україною, яка включає понад 30 митних квот, зокрема на кукурудзу, яйця, цукор, овес, м’ясо птиці тощо.

Експорт цих товарів понад квоти знову обкладатиметься митом. «Якщо постачання здійснюватимуться в межах квот, це суттєво вплине на експорт», – додав Ніколайчук.

Контекст

З 4 червня 2022 року Європейський Союз запровадив пільговий режим торгівлі для України, який було продовжено у 2023 році. У 2023-му через протести фермерів Брюссель тимчасово обмежив імпорт певних видів української агропродукції. Окремі країни, зокрема Польща, Словаччина та Угорщина, запровадили односторонні обмеження на ввезення українського зерна.

13 травня 2024 року Рада ЄС ухвалила рішення про продовження тимчасової лібералізації торгівлі з Україною до 5 червня 2025 року. Водночас запроваджено механізм екстреного гальмування для чутливих сільськогосподарських товарів, який активується, якщо їх імпорт у 2024 році перевищить середні обсяги за другу половину 2021 року та 2022-2023 роки.

Нова схема безмитної торгівлі, що діє з 6 червня 2024 року, включає автоматичний захисний механізм для захисту внутрішніх ринків ЄС, зокрема таких секторів, як яйця, птиця, цукор, овес, кукурудза, крупи та мед, від зростання імпорту через скасування квот і тарифів.

У 2025 році Україна попередила, що завершення безмитної торгівлі з ЄС після 5 червня може серйозно зашкодити її економіці, особливо на тлі невизначеності з військовою допомогою від США.

За оцінкою Міністерства економіки України, припинення режиму вільної торгівлі з 5 червня може призвести до втрат експортерів на €2,9 млрд на рік через повернення ринкових тарифів. Детальніше про це читайте у матеріалі Forbes Ukraine.