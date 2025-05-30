Мінекономіки наступного тижня проведе перемовини з Євросоюзом про нові умови торгівлі, повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка на конференції «Forbes Money» .

Ключові факти

Перехід до нових умов торгівлі відбудеться влітку 2025 року. «Це буде проходити плавно», – сказав заступник міністра.

Перемовини щодо нових умов торгівлі з Євросоюзом відбудуться наступного тижня. «Певні модальності в нас є, вони влаштують європейських і наших фермерів», – зазначив Качка.

Зокрема, дискусія точиться щодо перегляду поточних квот на українську продукцію, яка експортувалась у межах режиму «торгівельного безвізу» з ЄС, додав заступник міністра.

Контекст

Режим автономних торгівельних заходів, більш відомий як «торгівельний безвіз» з ЄС, запроваджений 4 червня у 2022 році. Це рішення скасувало всі мита, тарифні квоти й захисні заходи щодо українського імпорту.

Він припинив свою дію 5 червня 2022-го. Найбільший вплив від потенційного припинення матимуть експортери кукурудзи, пшениці, мʼяса птиці та цукру.

У разі повернення до старих, довоєнних, умов торгівлі з ЄС українські експортери ризикують втратити €2,9 млрд на рік, підрахували у Міністерстві економіки, зазначається у коментарі міністерства.