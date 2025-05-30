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Україна та ЄС наступного тижня проведуть перемовини про нові умови торгівлі після закінчення «торгівельного безвізу»

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

1 хв читання

Трас Качка, ЄС, безвіз /Антон Забєльський для Forbes Ukraine

Уряд на початку червня проведе перемовини з ЄС про нові умови торгівлі Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine

Мінекономіки наступного тижня проведе перемовини з Євросоюзом про нові умови торгівлі, повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка на конференції «Forbes Money».

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Ключові факти

  • Перехід до нових умов торгівлі відбудеться влітку 2025 року. «Це буде проходити плавно», – сказав заступник міністра.
  • Перемовини щодо нових умов торгівлі з Євросоюзом відбудуться наступного тижня. «Певні модальності в нас є, вони влаштують європейських і наших фермерів», – зазначив Качка. 
  • Зокрема, дискусія точиться щодо перегляду поточних квот на українську продукцію, яка експортувалась у межах режиму «торгівельного безвізу» з ЄС, додав заступник міністра.

Контекст

Режим автономних торгівельних заходів, більш відомий як «торгівельний безвіз» з ЄС, запроваджений 4 червня у 2022 році. Це рішення скасувало всі мита, тарифні квоти й захисні заходи щодо українського імпорту.

Він припинив свою дію 5 червня 2022-го. Найбільший вплив від потенційного припинення матимуть експортери кукурудзи, пшениці, мʼяса птиці та цукру. 

У разі повернення до старих, довоєнних, умов торгівлі з ЄС українські експортери ризикують втратити €2,9 млрд на рік, підрахували у Міністерстві економіки, зазначається у коментарі міністерства.

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