Рада Європейського Союзу подовжила дію пільгового режиму торгівлі з Україною для заліза та сталевих виробів. Таке рішення було прийнято для підтримки української економіки в умовах повномасштабної війни, розв’язаної Росією. Про це йдеться у повідомленні на сайті Європейської ради від 5 червня.

Деталі

«Метою є полегшення труднощів, з якими стикаються українські виробники та експортери через війну», – зазначається у повідомленні.

Водночас Європейська Комісія має право тимчасово призупинити дію цього регламенту для окремих товарів на період до 12 місяців. Таке рішення може бути ухвалене, якщо обсяги імпорту з України досягнуть рівня, що загрожує шкодою промисловості ЄС, яка виробляє аналогічні або конкуруючі товари.

Регламент набере чинності 6 червня і діятиме протягом трьох років.

Контекст

Європейський Союз запровадив пільговий режим торгівлі для України з 4 червня 2022 року, який було продовжено у 2023 році. Проте через протести фермерів у 2023-му Брюссель тимчасово обмежив імпорт певних видів української агропродукції. Окремі країни, зокрема Польща, Словаччина та Угорщина, запровадили односторонні обмеження на ввезення українського зерна.

13 травня 2024 року Рада ЄС ухвалила рішення про продовження тимчасового режиму лібералізації торгівлі з Україною ще на рік, до 5 червня 2025 року. Водночас було введено механізм екстреного гальмування для чутливих сільськогосподарських продуктів, який активується, якщо їх імпорт у 2024 році перевищить середні обсяги, зафіксовані у другій половині 2021 року та протягом 2022-2023 років.

Нова схема безмитної торгівлі, що діє з 6 червня 2024 року, включає автоматичний захисний механізм для захисту внутрішніх ринків ЄС, зокрема таких секторів, як яйця, птиця, цукор, овес, кукурудза, крупи та мед, від надмірного зростання імпорту через скасування квот і тарифів.

У 2025 році Україна попередила, що припинення безмитної торгівлі з ЄС після 5 червня може серйозно зашкодити її економіці. Втрата експортних доходів може стати значним ударом на тлі невизначеності щодо військової допомоги від США.