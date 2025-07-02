Компанія «Опос-Торг», що займається оптовою торгівлею м’ясом і рибою, інвестувала €5,5 млн, з яких €4 млн – під час війни, у будівництво нового заводу у Волинській області. Про це повідомила народна депутатка Галина Янченко у Facebook.