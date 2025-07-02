Компанія «Опос-Торг», що займається оптовою торгівлею м’ясом і рибою, інвестувала €5,5 млн, з яких €4 млн – під час війни, у будівництво нового заводу у Волинській області. Про це повідомила народна депутатка Галина Янченко у Facebook.
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Деталі
- Підприємство виготовлятиме заморожені м’ясні напівфабрикати та сублімовані корми для тварин під брендом Cosset.
- Виробництво матиме два напрями: напівфабрикати для людей і ласощі для тварин. 60% продукції планують експортувати до ЄС, Великої Британії, Канади та країн Скандинавії. Потужності відповідають міжнародним стандартам якості.
- Голова Волинської ОВА Іван Рудницький зазначив, що завод створить 30 робочих місць, а в 2026 році сплатить понад 15 млн грн податків. Компанія отримала грант на 8 млн грн у сфері харчової переробки та скористалася програмою «5-7-9%» для поповнення обігових коштів.
Контекст
Заснована в 2000 році в Луцьку, «Опос-Торг» у 2024-му мала виторг 680,67 млн грн, чистий прибуток – 7,78 млн грн, активи – 96,61 млн грн і борги на 59,88 млн грн. На підприємстві працюють 19 осіб, статутний капітал – 205 000 грн.
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