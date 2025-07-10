Компанія EFI Group Ігоря Ліскі уклала угоду з європейськими постачальниками обладнання для будівництва заводу з виробництва флоат-скла NovaSklo в Київській області, запуск якого планується до 2028 року з інвестиціями понад €240 млн . Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба компанії 10 липня.

Деталі

Український проєкт з виробництва флоат-скла NovaSklo Ігоря Ліскі уклав договори з європейськими компаніями Horn Glass Industries AG (Німеччина), Zippe Industrieanlagen GmbH (Німеччина) та Bottero S.p.A. (Італія) на Ukraine Recovery Conference (URC) 2025 у Римі.

Договори передбачають співпрацю в інжинірингу, проєктному супроводі та підготовці до виробництва обладнання для заводу.

Згідно домовленостей, Horn Glass Industries, Bottero та Zippe нададуть NovaSklo інженерні та проєктні послуги, включаючи технічне проєктування та конфігурацію обладнання під час будівництва скляного заводу.

EFI Group також домовилася про технічне партнерство з одним із трьох найбільших світових виробників флоат-скла, угода очікується найближчим часом, уточнила СЕО компанії Ольга Батова.

Земельну ділянку для заводу вже оформлено, повідомила пресслужба NovaSklo. Група підписала договір із генеральним проектувальником. Окремі комерційні угоди визначать умови постачання обладнання та технологій.

Контекст

З 2014 року Україна не має власного виробництва листового скла. Щороку країна потребує близько 27 млн м² віконного скла, що коштує приблизно $165 млн, але через відсутність місцевих заводів залежить від імпорту. Експерти зазначають, що для забезпечення стабільного постачання термополірованого скла Україні необхідна хоча б одна лінія загартовування скла потужністю 200 000 м² на рік.

Запланований завод NovaSklo матиме потужність 24,8 млн кв. м скла на рік, використовуватиме власне родовище кварцового піску та скоротить залежність України від імпорту листового скла.

З урахуванням масштабів руйнувань і потреб у відбудові попит на віконне скло в Україні зростатиме, що спонукає підприємців відкривати нові виробництва. Протягом найближчих трьох років в Україні може з’явитися щонайменше три скляні заводи. Як вони конкуруватимуть із дешевим імпортом із Білорусі та Туреччини, читайте в статті Forbes.