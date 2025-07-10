Компанія EFI Group Ігоря Ліскі уклала угоду з європейськими постачальниками обладнання для будівництва заводу з виробництва флоат-скла NovaSklo в Київській області, запуск якого планується до 2028 року з інвестиціями понад €240 млн. Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба компанії 10 липня.
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Деталі
- Український проєкт з виробництва флоат-скла NovaSklo Ігоря Ліскі уклав договори з європейськими компаніями Horn Glass Industries AG (Німеччина), Zippe Industrieanlagen GmbH (Німеччина) та Bottero S.p.A. (Італія) на Ukraine Recovery Conference (URC) 2025 у Римі.
- Договори передбачають співпрацю в інжинірингу, проєктному супроводі та підготовці до виробництва обладнання для заводу.
- Згідно домовленостей, Horn Glass Industries, Bottero та Zippe нададуть NovaSklo інженерні та проєктні послуги, включаючи технічне проєктування та конфігурацію обладнання під час будівництва скляного заводу.
- EFI Group також домовилася про технічне партнерство з одним із трьох найбільших світових виробників флоат-скла, угода очікується найближчим часом, уточнила СЕО компанії Ольга Батова.
- Земельну ділянку для заводу вже оформлено, повідомила пресслужба NovaSklo. Група підписала договір із генеральним проектувальником. Окремі комерційні угоди визначать умови постачання обладнання та технологій.
Контекст
З 2014 року Україна не має власного виробництва листового скла. Щороку країна потребує близько 27 млн м² віконного скла, що коштує приблизно $165 млн, але через відсутність місцевих заводів залежить від імпорту. Експерти зазначають, що для забезпечення стабільного постачання термополірованого скла Україні необхідна хоча б одна лінія загартовування скла потужністю 200 000 м² на рік.
Запланований завод NovaSklo матиме потужність 24,8 млн кв. м скла на рік, використовуватиме власне родовище кварцового піску та скоротить залежність України від імпорту листового скла.
З урахуванням масштабів руйнувань і потреб у відбудові попит на віконне скло в Україні зростатиме, що спонукає підприємців відкривати нові виробництва. Протягом найближчих трьох років в Україні може з’явитися щонайменше три скляні заводи. Як вони конкуруватимуть із дешевим імпортом із Білорусі та Туреччини, читайте в статті Forbes.
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