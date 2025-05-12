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Українським морським коридором експортували 120 млн т вантажів до 53 країн світу

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Від початку функціонування українського морського коридору порти Великої Одеси обробили 120 млн т вантажів, з яких 76 млн т – аграрна продукція, повідомляє Мінрозвитку 12 травня. Український коридор залишається ключовим елементом глобальної продовольчої безпеки, попри постійні обстріли РФ портової інфраструктури.

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Ключові факти

  • Від початку 2025 року коридором перевезли понад 28 млн т вантажів, зокрема понад 15 млн т зернових.
  • Український коридор забезпечив експорт продукції до 53 країн світу, серед яких Кенія, Джибуті та Бангладеш. Для ринків Північної Африки та Південно-Східної Азії саме морський шлях залишається економічно найвигіднішим, оскільки перевезення сушею робило б українське зерно неконкурентним за ціною.
  • Завдяки українському коридору вітчизняні виробники зберегли конкурентоспроможність на світових ринках та забезпечили стабільні валютні надходження у вітчизняну економіку. 
  • За оцінками НБУ, до 30% експорту металопродукції проходить саме через цей маршрут. Для агросектору економічний ефект оцінюється у 15–20% доданої вартості.
  • За словами віцепремʼєр-міністра з відновлення України, розвитку громад і територій Олексія Кулеби, у 2024-му лише в Одеській області повітряна тривога оголошувалася понад 800 разів, і сукупний час, коли працівники портів були змушені переривати операції та перебувати в укриттях, становить понад 32 доби. 
  • «Попри ці умови, логістичний процес не зупинявся і забезпечував стабільний експорт», – додав він.

Контекст

Український коридор було створено у серпні 2023-го після припинення роботи «зернового коридору», організованого за ініціативою президента Володимира Зеленського за підтримки ООН і Туреччини. Після чергових блокувань з боку Росії, яка була на той момент однією зі сторін угоди, було впроваджено альтернативний маршрут, який і отримав назву «український морський коридор».

На відміну від «зернового коридору», новий морський маршрут дає змогу транспортувати не лише агропродукцію, а й інші товари. 

Морський коридор зміцнює транспортну інфраструктуру України, сприяє диверсифікації експортних маршрутів і підвищує економічну стійкість.

За рік роботи тимчасового морського шляху 2379 суден експортували українські вантажі до 46 країн світу. Загальний вантажообіг українського коридору становив 64,4 млн т, з яких 43,5 млн т – продукція українських аграріїв.

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