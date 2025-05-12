Українським морським коридором експортували 120 млн т вантажів до 53 країн світу

Від початку функціонування українського морського коридору порти Великої Одеси обробили 120 млн т вантажів, з яких 76 млн т – аграрна продукція, повідомляє Мінрозвитку 12 травня. Український коридор залишається ключовим елементом глобальної продовольчої безпеки, попри постійні обстріли РФ портової інфраструктури.

Ключові факти

Від початку 2025 року коридором перевезли понад 28 млн т вантажів, зокрема понад 15 млн т зернових.

Український коридор забезпечив експорт продукції до 53 країн світу, серед яких Кенія, Джибуті та Бангладеш. Для ринків Північної Африки та Південно-Східної Азії саме морський шлях залишається економічно найвигіднішим, оскільки перевезення сушею робило б українське зерно неконкурентним за ціною.

Завдяки українському коридору вітчизняні виробники зберегли конкурентоспроможність на світових ринках та забезпечили стабільні валютні надходження у вітчизняну економіку.

За оцінками НБУ, до 30% експорту металопродукції проходить саме через цей маршрут. Для агросектору економічний ефект оцінюється у 15–20% доданої вартості.

За словами віцепремʼєр-міністра з відновлення України, розвитку громад і територій Олексія Кулеби, у 2024-му лише в Одеській області повітряна тривога оголошувалася понад 800 разів, і сукупний час, коли працівники портів були змушені переривати операції та перебувати в укриттях, становить понад 32 доби.

«Попри ці умови, логістичний процес не зупинявся і забезпечував стабільний експорт», – додав він.

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Контекст

Український коридор було створено у серпні 2023-го після припинення роботи «зернового коридору», організованого за ініціативою президента Володимира Зеленського за підтримки ООН і Туреччини. Після чергових блокувань з боку Росії, яка була на той момент однією зі сторін угоди, було впроваджено альтернативний маршрут, який і отримав назву «український морський коридор».

На відміну від «зернового коридору», новий морський маршрут дає змогу транспортувати не лише агропродукцію, а й інші товари.

Морський коридор зміцнює транспортну інфраструктуру України, сприяє диверсифікації експортних маршрутів і підвищує економічну стійкість.

За рік роботи тимчасового морського шляху 2379 суден експортували українські вантажі до 46 країн світу. Загальний вантажообіг українського коридору становив 64,4 млн т, з яких 43,5 млн т – продукція українських аграріїв.