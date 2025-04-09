Бізнес закликає відновити роботу Миколаївського порту і забезпечити безпеку Херсонського

Європейська Бізнес Асоціація звернулась до уряду з пропозицією відновити роботу Миколаївського порту, а також запровадити додаткові заходи для гарантування безпеки морської інфраструктури та безперешкодного судноплавства в Чорному морі, йдеться в заяві ЕВА 9 квітня. Стабільна робота морських маршрутів критично важлива для української економіки і міжнародної продовольчої безпеки, наголошує бізнес-спільнота.

Ключові факти

Бізнес-спільнота пропонує відновити роботу Миколаївського порту та забезпечити евакуацію суден, які залишаються заблокованими з початку повномасштабного вторгнення. Крім цього, ЕВА пропонує відновити безпеку Херсонського порту, щоб почати його відновлення та інтеграцію в експортні процеси.

Пропонується посилити захист портової інфраструктури, щоб гарантувати її стабільну роботу навіть в умовах підвищених безпекових ризиків, а ще розглянути можливість безпечного розмінування певних ділянок акваторії Чорного моря та сільськогосподарських земель регіону.

Бізнес закликав уряд оптимізувати роботу морських експортних маршрутів, зокрема надати суднам можливість очікувати у портах Одеського регіону, а не лише на вході до каналу Суліна.

Очікується, що ці заходи допоможуть зміцнити позиції України на світових ринках, зменшуючи логістичні витрати та страхові ризики судновласників. Це сприятиме формуванню доступних цін на продовольство та ефективному експорту, пояснює ЕВА.

Компанії-члени Асоціації хотіли б отримати інформацію про можливість відновлення звичного режиму судноплавства, зокрема за рекомендованими маршрутами, що діяли до початку повномасштабної війни. «Це б дозволило знизити вартість фрахту та страхових витрат, що напряму впливає на конкурентоспроможність українських експортерів», – сказано у заяві.

Бізнес стурбований випадками зміни статусу українських моряків у базах «Резерв+» та «Оберіг» після заходу судна в порт. Зокрема, моряків знімають з рейсів, що спричиняє затримки суден та загалом ускладнює операційну діяльність портів і стивідорних компаній. «Тож бізнес просить допомоги у вирішенні подібних ситуацій, зокрема скасувати повторні перевірки перед виходом у рейс моряків, яких вже перевіряли під час заходу в порт», – йдеться у повідомленні.

Контекст

До великої війни у Миколаєві проживали 460 000 людей, в області – 1,1 млн. Порти Миколаєва заблоковані з початку повномасштабної війни. Раніше вони генерували 30–40% економіки регіону, казав Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА. Через Миколаїв, наприклад, проходила третина українського експорту зерна.

До війни найбільша компанія міста, агропідприємство «Нібулон», мала власний флот із 82 суден, понад 76 000 га посівних земель і 6000 співробітників.

Компанія «Нібулон» зазнала фінансових втрат на понад $500 млн через закриття Миколаївського морського портового вузла, зупинку суднобудування та припинення судноплавства на річкових шляхах Е-40 (Дніпро та Південний Буг) після початку повномасштабного вторгнення Росії, повідомив директор зі взаємодії з органами влади Михайло Різак.

Миколаїв за час повномасштабного вторгнення РФ втратив орієнтовно 90% бізнесу, повідомив у травні 2023-го міський голова Олександр Сєнкевич. Майже немає виробництв, багато підприємств релокувалися. Доходи області у 2022-му склали 1,9 млрд грн, з яких 46,6 % – це податок на доходи фізичних осіб, за даними ОВА.