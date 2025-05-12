Украинским морским коридором экспортировали 120 млн т грузов в 53 страны мира

С начала функционирования украинского морского коридора порты Большой Одессы обработали 120 млн т грузов, из которых 76 млн т – аграрная продукция, сообщает Минразвития 12 мая.

Ключевые факты

С начала 2025 года по коридору перевезли более 28 млн т грузов, в том числе более 15 млн т зерновых.

Украинский коридор обеспечил экспорт продукции в 53 страны мира, среди которых Кения, Джибути и Бангладеш. Для рынков Северной Африки и Юго-Восточной Азии именно морской путь остается экономически наиболее выгодным, поскольку перевозка по суше делала бы украинское зерно неконкурентным по цене.

Благодаря украинскому коридору отечественные производители сохранили конкурентоспособность на мировых рынках и обеспечили стабильные валютные поступления в отечественную экономику.

По оценкам НБУ, до 30% экспорта металлопродукции проходит именно по этому маршруту. Для агросектора экономический эффект оценивается в 15–20% добавленной стоимости.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины, развитию общин и территорий Алексея Кулебы, в 2024-м только в Одесской области воздушная тревога объявлялась более 800 раз, и совокупное время, когда работники портов были вынуждены прерывать операции и находиться в укрытиях, составляет более 32 суток.

«Несмотря на эти условия, логистический процесс не останавливался и обеспечивал стабильный экспорт», – добавил он.

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Контекст

Украинский коридор был создан в августе 2023 года после прекращения работы «зернового коридора», организованного по инициативе президента Владимира Зеленского при поддержке ООН и Турции. После очередных блокировок со стороны России, которая была на тот момент одной из сторон соглашения, был внедрен альтернативный маршрут, получивший название «украинский морской коридор».

В отличие от «зернового коридора», новый морской маршрут позволяет транспортировать не только агропродукцию, но и другие товары.

Морской коридор укрепляет транспортную инфраструктуру Украины, способствует диверсификации экспортных маршрутов и повышает экономическую устойчивость.

За год работы временного морского пути 2379 судов экспортировали украинские грузы в 46 стран мира. Общий грузооборот украинского коридора составил 64,4 млн т, из которых 43,5 млн т – продукция украинских аграриев.