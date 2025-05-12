Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Украинским морским коридором экспортировали 120 млн т грузов в 53 страны мира

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

С начала функционирования украинского морского коридора порты Большой Одессы обработали 120 млн т грузов, из которых 76 млн т – аграрная продукция, сообщает Минразвития 12 мая.

Украинский коридор продолжает функционировать и остается ключевым элементом глобальной продовольственной безопасности, невзирая на постоянные обстрелы РФ портовой инфраструктуры.

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Ключевые факты

  • С начала 2025 года по коридору перевезли более 28 млн т грузов, в том числе более 15 млн т зерновых.
  • Украинский коридор обеспечил экспорт продукции в 53 страны мира, среди которых Кения, Джибути и Бангладеш. Для рынков Северной Африки и Юго-Восточной Азии именно морской путь остается экономически наиболее выгодным, поскольку перевозка по суше делала бы украинское зерно неконкурентным по цене.
  • Благодаря украинскому коридору отечественные производители сохранили конкурентоспособность на мировых рынках и обеспечили стабильные валютные поступления в отечественную экономику.
  • По оценкам НБУ, до 30% экспорта металлопродукции проходит именно по этому маршруту. Для агросектора экономический эффект оценивается в 15–20% добавленной стоимости.
  • По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины, развитию общин и территорий Алексея Кулебы, в 2024-м только в Одесской области воздушная тревога объявлялась более 800 раз, и совокупное время, когда работники портов были вынуждены прерывать операции и находиться в укрытиях, составляет более 32 суток.
  • «Несмотря на эти условия, логистический процесс не останавливался и обеспечивал стабильный экспорт», – добавил он.

Контекст

Украинский коридор был создан в августе 2023 года после прекращения работы «зернового коридора», организованного по инициативе президента Владимира Зеленского при поддержке ООН и Турции. После очередных блокировок со стороны России, которая была на тот момент одной из сторон соглашения, был внедрен альтернативный маршрут, получивший название «украинский морской коридор».

В отличие от «зернового коридора», новый морской маршрут позволяет транспортировать не только агропродукцию, но и другие товары.

Морской коридор укрепляет транспортную инфраструктуру Украины, способствует диверсификации экспортных маршрутов и повышает экономическую устойчивость.

За год работы временного морского пути 2379 судов экспортировали украинские грузы в 46 стран мира. Общий грузооборот украинского коридора составил 64,4 млн т, из которых 43,5 млн т – продукция украинских аграриев.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні