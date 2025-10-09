«Український індустріальний кластер» (Харків) планує до 2028 року звести в індустріальному парку Chortkiv West (Тернопільська область) виробничі об’єкти та освітньо-дуальні центри розвитку. Про це повідомив міський голова Чорткова Володимир Шматько 9 жовтня. Загальний обсяг інвестицій у проєкт становить $30 млн.

Деталі

На першому етапі на 20 га будуватимуться виробничі приміщення для компаній кластеру, а на другому етапі на такій же площі — інноваційні освітньо-дуальні центри, повідомив Шматько.

Він зазначив, що меморандум та попередні угоди з новими інвесторами підписано разом із КП «Агенція місцевого економічного розвитку» Чортківської міськради та представником правління кластеру Іваном Мовчаном.

Будівництво першого етапу заплановано на 2026 рік, другого – на 2027 рік. На першому етапі створять 340 робочих місць, на другому – 280.

Контекст

«Український індустріальний кластер» об’єднує компанії у сферах машинобудування, металообробки та експортних стратегій. До складу кластеру входять, зокрема, харківські підприємства: «Українська вагова компанія» (автомобільні ваги), «Моторімпекс» (гідравлічні системи), «Велотрейд» (велосипеди та дитячі коляски), «Енергооблік» (прилади для обліку енергоресурсів), а також «Меблі-Техностиль» (Чортків, меблі) та «Д Лайт» (Полтава, машини для сільського та лісового господарства).

Індустріальний парк Chortkiv West, зареєстрований у жовтні 2019 року, розташований на ділянці площею 87,7 га. Термін його функціонування становить 30 років. Влітку 2025 року місцевий виробник олії та тваринних жирів «А.В. Експорт Імпорт» розпочав будівництво першого промислового підприємства в парку.