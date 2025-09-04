Кабінет Міністрів України включив до Реєстру індустріальних (промислових) парків «Еко-індустріальний парк «Південний», розташований у місті Подільськ Одеської області. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства 4 вересня.

Деталі

Заступник міністра Віталій Кіндратів зазначив, що створення парку сприятиме розвитку переробної промисловості та залученню інвестицій у регіон.

Очікується, що проєкт забезпечить створення приблизно 1500 нових робочих місць у таких галузях, як харчова промисловість, машинобудування, виробництво меблів, металевих і неметалевих виробів, а також у науково-технічній сфері.

Площа парку становить 37,39 га, а загальний обсяг інвестицій для його розвитку оцінюється у 3,7 млрд грн (приблизно $83 млн).

Фінансування планується залучати від керівної компанії, учасників парку, інвесторів, міжнародної технічної допомоги, а також із державного та місцевих бюджетів.

Ініціатором проєкту стала Подільська міська рада, а керівною компанією виступає ТОВ «Еко рішення».

З урахуванням «Південного», в Україні наразі зареєстровано 105 індустріальних парків, із них 14 створено у 2025 році.

Контекст

У січні Україна досягла показника у 100 зареєстрованих індустріальних парків, про що повідомило Міністерство економіки. У 2024 році до реєстру додали 31 новий парк, що стало рекордним показником за час війни. Для порівняння, у 2022 році було створено лише 8 парків, а у 2023-му – 13.

Згідно з даними Організації економічного співробітництва та розвитку, у березні 2025 року переробна промисловість формувала 10,3% ВВП України. За прогнозами Мінекономіки, розвиток індустріальних парків може подвоїти цей показник протягом наступних десяти років.

За оцінками міністерства, кожен гектар індустріального парку створює до 50 робочих місць. Одна гривня державних інвестицій у парки залучає 5–6 гривень приватного капіталу. Крім того, кожен долар приватних інвестицій генерує $19 податків і зборів протягом п’яти років.